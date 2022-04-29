上涨压力推高物价至高于历史平均水平 核心通胀料走高至第三季4％才放缓

金管局说，今年全球通胀率预计4％，创下2008年以来的新高。全球能源和农产品价格飙升，推高国内的汽油、电力与煤气以及非熟食价格，进而扩大至运输和餐饮服务价格上涨。

俄乌冲突进一步加剧价格上涨压力，导致我国通货膨胀显著高于历史平均水平，特别是汽油、电力与煤气以及非熟食价格都将持续飙升。

新加坡金融管理局昨天在半年一度的《宏观经济评估》报告中指出，我国核心通胀率可能在今年第三季升至4％左右的峰值，到今年底才开始放缓。这较历史平均的约1.6％高出一倍以上。至于包括私人交通和住宿通胀的整体通胀率，可能达到5％至6％。

金管局说，今年全球通胀率预计4％，创下2008年以来的新高。全球能源和农产品价格飙升，推高国内的汽油、电力与煤气以及非熟食价格，进而扩大至运输和餐饮服务价格上涨。

不过它强调，短期内的价格上涨将是渐进的，而且较全球涨速来得更缓和。

整体而言，金管局预测我国核心通胀率下来几个月会大幅上升，全年物价涨幅平均2.5％至3.5％。私人交通和住宿的通胀保持稳定，整体通胀率介于4.5％至5.5％。

俄乌冲突虽削弱增长前景 我国经济仍保持扩张态势

然而，我国增长步伐并没有受俄乌冲突影响而脱轨，今年全年经济增长预计为3％至5％，虽较去年的7.6％增长有所放缓，但继续保持着扩张态势，增长速度连续两年高于大势。

金管局说，俄乌冲突削弱全球增长前景，令外部环境趋弱，去年引领我国经济复苏的贸易相关领域，今年对经济增长的贡献预计减少。

不过，自我国在3月底防疫措施和边境限制大幅放宽后，遭疫情重创的国内导向服务和旅游相关行业，将比预 期提前复苏。

由于防疫限制逐步放宽，国内劳动力市场趋向紧张，带动员工薪金增长回弹。这可能加剧企业成本压力，累积的成本涨幅也可能转嫁到消费价格。

为抑制通胀强劲走势，金管局本月中双管齐，把新元名义有效汇率可波动范围的中心轴调升至现行水平，以及略微调高汇率可波动范围坡度，大幅收紧货币政策。

这是金管局继去年10月和今年1月，第三次让新元升值。金管局指出，连续三次收紧货币政策，有助于在短中期内抑制通胀，也让我国总体经济活动水平更接近潜力水平，并确保中期价格稳定。金管局将密切留意外部局势发展及它们对我国经济的影响。

华侨银行首席经济师林秀心接受《联合早报》采访时，对我国经济前景持较谨慎态度，增长预测从原来的4％，调低至3.5％。除了因为俄乌战争，她也关注中国疫情封控措施所带来的影响，包括可能加剧亚洲供应链瓶颈、造成当地进口需求锐减、以及资本从该地区外流等。

她说：“我国的旅行和其他疫情相关限制放宽得更早、更广泛，给经济带来上升空间，带动航空、酒店和其他服务业的发展。可是下来几个月，俄乌局势和中国疫情仍有许多不确定因素，值得我们继续关注。”