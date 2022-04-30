绿科资源凯利板上市 集资1000万元

马来西亚废料管理服务供应商绿科资源（5E Resources）以每股0.26元的发售价首次公开售股（IPO），寻求在新加坡交易所凯利板上市。

绿科资源将发行3850万股新股，其中200万股供公众认购，其余3650万股为配售股。它预期筹集约1000万元资金，主要用来资助业务扩展计划以及用作投资资本。

集团在柔佛拥有三个废料处理设施，在马来西亚半岛拥有500多个客户，目前聘用超过130名员工。它的主要业务是为电子、石化、半导体和棕油提炼行业提供指定废料（scheduled waste）服务，这为集团贡献超过80％营收。集团也从事回收产品的销售以及化工贸易业务。

集团去年首九月的净利同比下跌31.1％至420万令吉（约130万新元），主要是上市活动的一次过费用所致。营收同比上扬25.5％至3740万令吉，因为市场对指定废料管理服务的需求增加以及马国防疫措施放宽。

公司目前没有固定派息政策，但董事会有意建议派发2022、2023和2024财年净利的25％作为股息。

绿科资源执行董事兼首席执行官林德华日前在媒体说明会上说：“集团计划在马国半岛中部收购一块土地，经营一个场外储存设施。集团计划把销售和营销人员调往半岛中部，方便集团与那里的客户建立关系，以及提高成本效率与把握更多商机，同时扩大客户群。”

为了迎合来自有机原材料行业的需求，集团打算通过投资新的高温回转窑（rotary system），扩大集团处理有机废料的能力。它还将投资新设施来降低营运成本，即把废渣加工成处理成本较低的替代产品，或是水泥行业用得到的产品。

高温回转窑是用来处理和回收固体指定废料的高温分解与除湿系统。

IPO活动将在5月10日中午12时截止，预计5月12日首日交易。