新电信 Singapore Telecommunications

本栏于今年3月11日曾论及这只股票于2月28日已经上升至2.60元，估计升势还会持续，更何况股价位于2.76元的基本目标尚未完成。当时股价为2.52元左右。见报当天股价上升至2.58元，过后依然缓缓上升。3月31日股价上升至2.68元，并于当天以“转向”信号进入调整。4月18日股价下试2.58元，次日，再度试此价位未果，遂止跌回升。回顾股价自2020年11月2日下试2.00元后，立即以三波回升至2021年4月19日的2.63元，此为图中一个升势“三角形”的第（1）点，过后又以三波回落至同年7月28日的2.21元完成了第（2）点。此后，股价反复渐升至11月9日的2.59元，且于当天以“主要转向”信号结束了图中的第（3）点。今年元月6日股价下试2.31元，并于当天以“主要转向”信号完成了第（4）点，旋迅速回升。2月21日股价上升突破位于2.56元的“三角形”上限，直抵2.60元。截至4月28日股价已经升至2.80元。若以图中“三角形”的高，计自其上限，可测得基本目标为2.96元。