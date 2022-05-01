老虎证券新推出 美股交易终身免佣金

美国股票市场向来是多元化投资的优选，如今你不但能通过在线证券商老虎证券新加坡（Tiger Brokers）在本地买卖苹果、微软、特斯拉、谷歌等美国超级企业的股票，还能享有在美国股市交易终身免佣金、无限次交易的优惠，一生免去付佣之忧！

老虎证券的数据显示，过去两年来，本区域对美国股市的投资热忱和胃口有增无减。新加坡和东南亚在美国股市的交易量节节上升，年度增长率高达250％。

老虎证券的客户中，就有87％的户头活跃于美股交易，平台每天的美股平均交易额也超过1亿美元（约合1亿3600万新元）。

为了迎合投资者对美股的高需求，老虎证券新推出美股“终身免佣金”（Lifetime Zero Commissions）的优惠，进一步放低了投资美股的门槛，让投资者在因为疫情和战争而充满变数的金融市场里，更快、更有效率地以实惠价格轻松分散投资组合。这项优惠只限于在新加坡的投资者。

老虎证券（新加坡）首席执行官黄天俊说：“美股终身免佣金优惠将放低投资者进入环球金融市场的门槛，让更多人能通过老虎证券进行多样化的投资。尤其是在2022年宏观经济和地缘政治持续不明朗的背景下，多元化的投资组合将有助于投资者实现长期的投资目标，同时有助于缓和任何波动带来的影响。”

老虎证券（新加坡）首席执行官黄天俊提醒，在选择投资平台时，最重要是根据自己的投资目标来挑选，简捷好用、收费低廉、金融市场和交易品种的多元化都是考量点。(图／老虎证券）

三个简单步骤享优惠

只要完成三个简单步骤，你就可以终身免付佣金，而且无限次通过老虎证券交易美股：

步骤①：在老虎证券开设交易户头

步骤②：邀请一名朋友加入老虎证券

步骤③：朋友在户头注入100新元资金

因为买卖美股无需付佣金，你就能节省成本，从市场的任何小波动中交易套利，自在进出市场而无后顾之忧。

如果你的朋友也邀请他的朋友开设老虎证券户头，并入金100新元，他也能享有美股交易终身免付佣金的优惠。朋友们并肩洞悉市场良机，互相交换投资心得，更能提升投资体验。

投资者只要一机在手，就能通过手机应用，随时随地进行交易、参阅深广的投资信息，轻松进行投资。(图／老虎证券）

新人豪礼 免费股票

即使没有邀请朋友开设户头，只要在老虎证券开户头的新人，就能一尝180天享有美股零佣金交易的体验，并可以获赠新人礼品：一股的Grab股票和5元的现金礼券。

他们若在180天内邀请一名朋友开设老虎户头、在户头里入金，也能马上开启终身免佣金之锁，在交易美股时无需支付佣金。

终身免佣金的优惠不设截止日期，但是在今年7月1日前加入老虎证券的新客户，若在七天内于户头入金2000元，除了新人礼品外，还能获得额外的5元现金礼券和“幸运轮”抽奖，可赢取股票。

收费低且选择多 备受投资者追捧

老虎证券专注于利用尖端科技来打造最佳用户体验，因此拥有很多忠实客户。(图／老虎证券）

在2019年登陆新加坡的老虎证券，以高科技打造高效率而无缝隙的交易体验。投资者一机在手，就能通过手机应用，随时随地进行交易、参阅深广的投资信息，游走各国的环球金融市场，包括美国纽约证券交易所、纳斯达克交易所（NASDAQ）、沪港通、深港通、香港证券交易所和澳大利亚证券交易所等。

此外，老虎证券提供的交易品种也多元而丰富，涵盖期货、股票、挂牌基金（ETF）、凭单（Warrant）等，能满足众多投资者的多元需求。

在收费方面，老虎证券的佣金低让人津津乐道，佣金从交易价的0.03％起，而且平台费、交易费、托管费等也极具竞争力。虽然有些在线证券商的收费更低，但因为老虎证券用起来得心应手、交易体验一流，并经常有线上讲座提供最新市场动向，用户还能轻松赚取积分，以虎币换取股票代金券，因此老虎证券很快就在众多交易平台中脱颖而出。

如今它新推出美股交易终身免佣金，更大大添加了优势。尽管市面上也有类似促销，但是老虎证券更讲究为客户提供具持续性的升值服务，要长久性在狮城和本区域立足。

因为专注于利用尖端科技来打造最佳用户体验，老虎证券拥有很多忠实客户。擅长利用数码科技的“Z世代”，即18岁到23岁的投资者，更爱用它来进行交易。目前，Z世代占了老虎证券新加坡客户群的28％。

黄天俊说，Z世纪的投资习性有别于千禧和婴儿潮世代，他们更早接触理财信息，并倾向于接受简短小量的信息，也敢于投资风险回报率高的金融产品。老虎证券能吸引更多Z世代投资者，意味着平台成本非常具竞争力，也能提供更富意义的互动、精简的金融信息，同时做到用户至上。

不管是Z世代投资新手或是有经验的投资者，黄天俊提醒，在选择投资平台时，最重要是根据自己的投资目标来挑选，简捷好用、收费低廉、金融市场和交易品种的多元化都是考量点。

老虎安全可靠 后盾强大国际化

老虎证券获得新加坡金融管理局（MAS）批准，也在美国纳斯达克交易所上市的证券行。其投资方就包括中国知名科技公司小米和华尔街杰出投资人罗杰士（Jim Rogers）等。

如今，它在全球共有超过180万用户，在去年12月的年度交易额超过4043亿美元。在新加坡，老虎证券在去年第四季的投资户头还连续第三个季度达到超过100％的同比增长。

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免责声明

本文未经新加坡金融管理局审核。与潜在客户共享的任何观点仅为建议与示例性质，也可能出于老虎证券（新加坡）有限公司对潜在客户的投资目标和风险状况所作的假设。在此对潜在客户提供的观点不应视为公司提出的建议。建议也以潜在客户可能提供的信息为基础，老虎证券无法核实信息的准确和全面性。



【本文由老虎证券呈献】