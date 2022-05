每逢5月份,股市投资者总会听到“五月清仓离场”(Sell in May and Go Away)的警讯。五月魔咒不一定每年应验,但从过去10年海峡时报指数的表现来看,5月份的股市通常都下跌。这或许是巧合,也可能是反映蓝筹股股息派发后的股价调整。

今年以来,全球主要股市乌云密布,股价下跌了不少。美国标准普尔500指数下跌13%,而反映科技股表现的纳斯达克指数下跌21%,陷入了熊市。中国的沪深300指数下跌近19%,而香港恒生指数也下跌近9.9%。相对上,本地股市罕见地逆流而上,涨了近7.5%。不过,本地股市随着全球主要股市,在4月份下跌,抹去了今年首三个月的部分升幅。