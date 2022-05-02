海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一曾论及指数于图中“三角形”的第（4）点回扯，可能已经在3312.97点结束了。依此类推，指数一旦突破位于3451.30点的“三角形”上限，当有可观的升幅。当时指数为3361.11点左右。见报当天指数跳空下试3329.77点，遂在介于3356.66点与3361.11点留下缺口；由于当天最高为3356.66点，而最低却为3329.77点，因此，波幅较前一个交易日小，旋成了“幅内日”。4月26日指数一度下跌至3322.05点，27日更下探3308.03点，随即将介于3312.97点与3307.13点缺口的大部分填补。28日指数骤然上升至3344.24点，29日指数进一步地跳空上升至3389.64点，不但将介于3356.66点与3361.11点及介于3374.85点与3383.28点的缺口填补；同时又在介于3344.68点与3335.09点间留下缺口，估计短期回扯，指数或将填补此缺口，过后当上升填补介于3402.63点与3404.23点及介于3415.34点与3422.95点的缺口。究竟是什么原因驱使指数再度走高？这或许是因为目前亚太区疫情在一些国家，仍然无法获得有效的控制，加上疫苗种类及優劣有异，以致更向往新加坡，一个可以安身立命的地方。