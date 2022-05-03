供应短缺和购地成本上涨造成 新私宅售价越来越高于转售私宅

根据博纳产业提供的数据，去年第一季，非有地新私宅的成交价中位数为143万9000元，转售单位的成交价中位数为134万元，两者相差7％。在这之后的四个季度中，新私宅和转售私宅的价格差距持续扩大，到了今年第一季，差幅增加至40％，转售单位中位价为132万元，新私宅中位价高达185万元。

新住房供应短缺和购地成本上涨，推动新私宅成交价攀升，促使新私宅和转售私宅的价差在过去一年扩大，从去年第一季的7％增加至今年第一季的40％。

根据博纳产业（Propnex）提供给《联合早报》的数据，去年第一季，非有地新私宅的成交价中位数为143万9000元，转售单位的成交价中位数为134万元，两者相差7％。在这之后的四个季度中，新私宅和转售私宅的价格差距持续扩大，到了今年第一季，差幅增加至40％，转售单位中位价为132万元，新私宅中位价高达185万元。

针对这一现象，博纳产业研究与内容主管黄秀莹认为，这是因为未出售的新私宅供应更加吃紧，尤其是其他中央区（RCR）和中央区以外（OCR）。此外，由于发展商的购地成本增加，新项目推出时的价格也跟着走高。

黄秀莹说：“由于土地成本居高不下和通胀率上升，我们预计今年新私宅的价格将保持坚挺，或进一步上扬。另一方面，转售价以较慢的速度增长，可能导致新私宅和转售私宅的中位数相差30％至40％。那些预算不多的潜在买家或因此投向转售市场购房。”

据橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部总监孙燕清观察，过去11年，新私宅的尺价中位数从2011年的1140元，上扬至2021年的1834元，涨幅多达60.9％。

相比之下，转售单位的尺价中位数增加37.9％，从2011年的958元，增至2021年的1321元。

中央区以外大众化市场 新旧私宅尺价差幅最大

新私宅和转售私宅去年的中位数尺价差幅为38.8％，比2020年多出1.6个百分点。自2015以来，这个尺价差幅每年扩大。

孙燕清指出，去年在各地区中，中央区以外的大众化市场的新旧私宅尺价差幅最大，高达42.8％。

这是因为郊外的新住房供应非常低，带动这个地区的新私宅价格上涨。

过去两年，中央区以外的新私宅尺价中位数上升12.7％，超过该区转售市场的9.5％增幅。

她说：“由于中央区以外的新供应今年仍处于低水平，新旧私宅的价差预计继续扩大。我们预测今年有7000个新私宅（不包括执行共管公寓）推出，其中约2100个位于中央区以外。这其实不足以满足需求，因为这个地区过去五年平均每年卖出4902个单位。”

另一方面，冠病疫情导致建筑成本提高，也让新私宅价格面对上升压力。

合登（Hutton）房产集团研究主管李思德指出，新私宅和转售私宅近年的价格差距越来越大，一个因素可能是疫情推高建筑成本，发展商不得不把上涨的成本转嫁给买家，以致新私宅售价更高。

不过，他认为，转售私宅卖方可能会看准买家有急着搬家的需求而抬高价格，促使转售价接下来的增速超越新私宅。