踏入5月份,本地股市预料继续充斥多个逆风,包括央行货币政策收紧、俄乌冲突持续恶化以及中国经济增长下行等,但由于投资者在4月已大量卖出股票,分析师认为即便出现“五月清仓离场”(Sell in May and Go Away)的所谓“5月魔咒”,新加坡海峡时报指数本月的跌幅可能不会太大。

海指于4月间是在下行逼近3300点心理水平后回稳,并在4月的最后两个交易日致力一搏攀至3356.90点,使得4月份累跌幅度收小至1.51%,但仍是今年来最大月度跌幅,因此有人戏说“5月魔咒”提前在4月发生。