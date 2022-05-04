专家提醒创作与创业者： 要维护和保障知识产权 须提高相关意识及了解权益

提高知识产权意识和了解权益，是维护和保障自己知识产权和知识资产的方法。

多名来自各界的专家在日前举行的世界产权日活动参与小组谈论时，都表达上述看法。

立杰律师事务所（Rajah & Tann）合伙人张汶权说，在知识产权的道路上“预防胜于治疗”，宁可现在花一些钱建立品牌来求个安心，也不要将来花大钱聘请律师在法庭为自己抗辩。

播客Randomly Relatable SG联合创办人兼主持人萨布丽娜·希拉兹（Sabrina Shiraz）说，她会在发布的每张图片上都打上自己商标的水印，并确保人们采用这些图片时保留水印。

她也建议创作者在使用第三方平台发表作品前谨慎阅读细则，以了解自己的权益。

艺人兼创作人金文明给创作新手准备了“备忘单”，例如可求助于新加坡词曲版权协会（COMPASS）代收取版权费，以及借力在线音乐分销商CD Baby分销作品等。

FOMO Pay首席执行官：尽量在所有平台设账号

FOMO Pay首席执行官刘溪透露，公司当年在多个社交媒体上设立账号，却漏了其中一个热门的社交媒体平台，被他人捷足先登。

没想到，对方居然要公司支付一笔款项才要让出账号，并表示若公司不这么做，对方难保不会在该账号做出不利公司名声的事情。

他无奈地说：“我们向该平台投诉，但也无济于事。”这次的教训让他学到，一定要尽可能在所有社交平台设立账号。

担任对话活动主宾的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉在讲话时说：“我们致力于在青少年的创新历程上扶持青少年，提供促成他们创新、创造和建立美好明天的环境。”

他鼓励年轻创造者与创业者利用政府的援助计划和社区的援助，培养和将他们的创业点子商业化，建立成功的起步公司和生意。

这包括，创业者可向新加坡知识产权局（IPOS）的知识产权商业和法律诊所免费咨询。

调查：少于两成年轻人 了解知识产权类别

另一方面，知产局和全国青年理事会针对1000名年轻人进行的调查结果显示，七成本地年轻人都知道什么是知识产权，并对版权最为熟悉。

不过，若往深一层探究，了解知识产权类别例如版权、专利权和商标知识的年轻人却少过20％。

调查也指出，三分之二的年轻人不知道要如何保护自己制作的内容，另有50％要求有更多政府主导的宣导活动和资源，以协助他们了解知识产权条规，以及在知识产权创作方面得到引导。