陈诗龙：推出系列措施 政府将助高潜力企业发展成全球冠军

来自 / 联合早报

文 /
陈紫筠

发布 / 2022年5月5日 5:00 AM

新加坡金字品牌奖颁奖礼因冠病疫情暂停两年后，昨晚重新登场，得奖品牌的代表与人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生及出席嘉宾合照。他们包括新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲、《联合早报》总编辑吴新迪、中小企业商会会长王腾忆、金字品牌奖筹委会主席周丽青，以及联合主席兼《联合早报》副总编辑吴新慧。（蔡家增摄）
新加坡金字品牌奖颁奖礼因冠病疫情暂停两年后，昨晚重新登场，得奖品牌的代表与人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生及出席嘉宾合照。他们包括新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲、《联合早报》总编辑吴新迪、中小企业商会会长王腾忆、金字品牌奖筹委会主席周丽青，以及联合主席兼《联合早报》副总编辑吴新慧。（蔡家增摄）

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本地有不少企业拥有强大的国际知名度和网络，并为全球市场提供具竞争力的创新产品与方案，政府致力于与这些高潜力企业合作，帮助它们加速壮大。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨晚（5月4日）在新加坡金字品牌奖（Singapore Prestige Brand Award，简称SPBA）的颁奖典礼及晚宴上讲话时做出上述承诺。他表示，期待许许多多公司与新加坡企业发展局合作，实现它们成为国际企业的发展抱负。

陈诗龙说：“在企业2030策略下，政府承诺推出一系列支持高潜力公司发展成为全球冠军的措施，并且加强核心技能，以及拓展本地企业在关键领域的能力，包括技能发展、数码化、国际化和创新方面。”

除了与个别企业合作，政府也会深化与商会商团的合作，如贸工部将支持它们提升技能，尤其在采纳数码化和发展领导能力上，以更好地为它们的会员服务。

陈诗龙对中小企业商会（ASME）给予本地企业的支持表示感谢。过去两年，商会通过旗下的中小企业中心帮助7000多家公司转型。

由中小企业商会和《联合早报》联合主办的金字品牌奖今年迈入第20个年头。受疫情影响，主办单位过去两年无法举行颁奖典礼，但随着我国大幅放宽防疫措施，本届金字品牌奖颁奖典礼及晚宴得以重办，昨晚在丽思卡尔顿酒店（The Ritz-Carlton）登场。

中小企业商会会长王腾忆讲话时指出，过去两年对所有人都很具挑战，商业环境在这期间出现了重大变化。企业必须保持敏捷和灵活，打破思维框框为业务转型和重新定位，以顺应新常态。

王腾忆说：“今年许多得主借助数码化和创新来改善商业流程和产品服务。与此同时，他们也重新把焦点放在打造品牌上，确保与时俱进，并在消费者的脑海里留下印象。他们在把握各种机遇之际，展现了排除万难和在现有商业环境中突围的能力。”

新报业媒体华文媒体集团《联合早报》总编辑吴新迪说，边境开放和全球经济逐渐复苏，正是本地企业重新启动商业活动的时机。他说：“那些在疫情中迅速转型、把品牌擦得更亮的企业，想必现在已蓄势待发，以便全力出击。”

共38品牌获奖

他认为，尽管已看到隧道尽头的曙光，但这是一个多事的年代，企业不得不做更多准备来应对突变。例如，持续好几个月的俄罗斯和乌克兰冲突，使饱受重挫的全球产业链与供应链遭受新的打击，全球经济复苏面临更严峻复杂的挑战，以及更多的不确定。

本届金字品牌奖的主题是“登峰造极”（On to Higher Ground），共有38个品牌获奖，其中31个是首次获奖。主办单位今年首次在每个组别中颁发两个特别奖，即转型奖以及社区贡献奖，表扬企业在疫情期间的杰出表现。

颁奖典礼上也揭晓三个组别的总冠军，元素（elemen）是潜质品牌奖（成立三年至八年）的总冠军，Mulberry Learning是成名品牌奖（成立超过五年）的总冠军，宜康医疗保健（Econ Healthcare）是悠久品牌奖（成立超过25年）的总冠军。新加坡心理健康协会则获得特别表扬奖。

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