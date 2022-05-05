与全球复苏同步 我国4月制造业PMI略升至50.3

全球贸易与制造业持续复苏，我国整体制造业和电子业在4月份都加速扩张，不过业者持续面对成本上涨和供应链中断的挑战。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）昨天（5月4日）发布最新的采购经理指数（PMI）数据显示，我国整体制造业PMI连续扩张22个月，在4月达到50.3，比前一个月上升0.2，略微逆转了之前连续三个月增长放缓的疲态。当中，4月份电子业PMI也上升0.3至50.7。

PMI在50以上意味着领域处于扩张状态，50点以下则反映萎缩状态。

报告指出，4月的制造业PMI加速扩张，主要是因为新订单、新出口、工厂产出和就业加速扩张，以及库存的萎缩速度放缓。另一方面，投入品价格增速提高，订单积压的情况略微恶化，供应商交付的速度也放慢。

新加坡采购与物流管理学院副总裁傅慧玲说，尽管全球市场面对一些挑战，最新的PMI上扬，对制造业来说是个好兆头。她说，俄罗斯与乌克兰的冲突似乎看不到尽头，本地制造商越来越担心能源成本上涨、供应中断和通货膨胀问题。

虽受疫情及俄乌战争影响 分析师看好制造业前景

华侨银行首席经济师林秀心指出，我国制造业和电子业的供应商交付指数进一步下滑至50.1和49.6，这表示供应链问题尚未解决。制造业和电子业的订单积压指数则进一步上升至50.3和50.9。

“此外，制造业的投入品价格指数上升至52.1，达到2013年10月以来最高水平，当中电子业的投入品价格指数也从52.3升至52.5，意味着输入型通胀仍是个挑战，尤其是在能源价格持续高涨的情况下。”

经济师指出，即使全球需求稳定，考虑到中国目前因冠病疫情采取的封锁策略及乌克兰战争，制造商可能会面对更多供应方面的挑战，以及承受价格压力。

巴克莱银行经济师陈光陞受访时说，中国封锁导致需求和供应链受影响，这可能会对本区域近期的制造业活动造成压力，包括新加坡。尽管如此，他预期需求不受影响，将支撑我国制造业下来的表现。

大华银行经济师颜圣充也关注，在冠病疫情和地缘政治紧张影响下，供应链中断的风险越来越显著，油价高涨推高投入品价格指数，进而加剧未来几个月的通胀风险。总体而言，他预期我国制造业今年可增长4％。尽管去年的比较基础较高，但今年的全球贸易活动料保持活跃，为制造业前景提供支撑。

林秀心维持今年制造业增长3.5％的预测，今年第一季取得良好开端后，第二季增长势头可能放缓，尤其因为去年5月至8月的比较基础较高。