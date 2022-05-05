万国 Bukit Sembawang

本栏于去年7月23日曾论及这只股票的“动力”信号随时会穿上“中性线”而进入正号界域，迄时股价或将试位于5.87元的阻力线了。当时股价为5.23元左右。可是股价过后却以三波渐渐滑落。同年8月2日股价骤然下试5.09元，造成介于5.16元与5.20元间出现缺口；同年10月5日股价下探4.78元，并于该月每月一杆图以“主要转向”信号完成了（A）波，随即迅速回升至11月3日的5.35元结束了（B）波，遂进入具三波的（C）波跌势。11月17日股价跳空下试5.10元，旋在介于5.14元与5.16元间留下缺口。12月16日股价再度跳空下试4.96元，又在介于5.02元与5.06元间留下缺口。12月20日股价下试4.87元完成了a波，接着迅速回扯至今年元月13日的5.08元，不但填补了上述第三个缺口，也为（C）波中的b波画下句号。3月9日股价下探4.75元，且于每周一杆图以“主要转向”信号结束了c波，同时也为（C）波画下句号。估计股价当重返升势，并将填补上述第一个缺口及介于5.30元与5.35元间的缺口。