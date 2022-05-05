升至三年多来新高 储蓄债券10年平均利率为2.53％

金管局昨天公布6月份储蓄债券10年平均利率上升至2018年12月以来的最高水平，发行额度也连续三个月增加。这是储蓄债券10年平均利率连续两个月上升到2％以上。

在全球加息的大环境下，债券收益率节节攀升，下个月发行的新加坡储蓄债券10年平均利率上升至2018年12月以来的最高水平，发行额度也连续三个月增加。

新加坡金融管理局昨天公布6月份储蓄债券利率，首年利率为1.43％，第10年利率递增到2.71％，10年平均利率为2.53％。

这是储蓄债券10年平均利率连续两个月上升到2％以上，而且6月份的利率也显著高于5月份，后者的10年平均利率是2.09％。

为了因应市场需求，金管局连续三个月增加发行额度，从3月份的1亿5000万元，增加到6月的3亿5000万元。而且，6月份的总额更是一口气增加了1亿元。

星展银行利率策略师廖裕铭接受《联合早报》采访时说：“自冠病大流行病暴发以来，我们没看过储蓄债券的绝对收益率上升到这个水平。平均收益率上升到2.5％，更是2018年的事了。”

廖裕铭指出，市场预期美国联邦储备局收紧货币政策将带来更高回报，投资者估计已经将这一因素计入即将发行的新一批储蓄债券。“依目前的利率水平，我认为会有很好的市场需求。”

Bondsupermart环球固定收益研究部分析员林廷聪受访时说，美国启动了加息周期，投资者可以期待更高的收益率，因为美国国债的利率将同步上升。

根据美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）预测，联邦基金利率将在2022年升至1.9％，2023年升至2.8％。林廷聪说：“如果美国的加息幅度大于预期，新加坡储蓄债券利率可能上升到比目前更高的水平。”

储蓄债券利率 与美元兑新元强弱有关

除了美国国债收益率，财务规划公司Providend研究分析师林俊雄受访时指出，新加坡储蓄债券的平均利率也和美元兑新元的强弱有关。

林俊雄指出，由于利率平价（Interest Rate Parity），美元走强将推动新元掉期利率（SOR）和新加坡银行同业拆息率走高，进而推高本地利率和新加坡储蓄债券的利率。

即使储蓄债券10年平均利率上升至2018年12月以来的最高水平，林俊雄认为，如果我国的通货膨胀率居高不下，“2.53％的利率仍不足以维持消费者的购买力”。

他估计，通胀不会在近期内降温，不过储蓄债券依然是很好的储蓄工具。“新加坡储蓄债券有一个很大的优势，它是100％无风险的，也可以在任何月份按面值赎回。这意味着投资者现在可以2.53％的（10年平均）利率进行储蓄，如果收益率进一步上升，他们可以赎回并认购之后发行的储蓄债券。”

林廷聪也说，储蓄债券的平均利率虽然比不上新加坡房地产投资信托（S-REIT）的平均股息收益率5％，但仍比传统定期存款利率以及一些零售债券的到期收益率更具吸引力。