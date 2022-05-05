从厌恶到拥护加密货币 她设交易平台为富人管理投资

从全然怀疑到接受加密货币，张钟予花了六七年的时间，如今还创业为高净值人士管理加密货币投资。

“我不只是不喜欢，甚至还一度很讨厌比特币。”OMO集团联合创办人兼总裁张钟予毫不掩饰这么说。

原因可归咎于她在传统金融投资行业的背景。张钟予很重要的一段经历是在淡马锡控股（Temasek Holdings）旗下的祥峰投资（Vertex Ventures）。

当时团队中最年轻的她“相中”的投资项目之一，如今已经壮大成市值百亿元的公司——Grab。

“我们是最早投资Grab的机构投资者，Anthony（编按：Grab联合创办人兼总裁陈炳耀）当时只有来自父母的资金。”

祥峰投资Grab是一段无心插柳的故事。张钟予记得，她到马来西亚出差，虽然没找到适合投资的项目，却发现当地人很常用一款名为“MyTeksi”的叫车应用。

张钟予透过朋友引荐而接触到陈炳耀，成了祥峰后来投资Grab的起点。

张钟予在祥峰五年，负责穿针引线的投资项目还包括科技独角兽智慧芽（PatSnap）、知名手机约会应用公司Paktor，以及印度尼西亚的线上杂货平台HappyFresh等。

离开祥峰投资，张钟予到了中国，曾先后加入那里的私募股权基金和风险创投。

张钟予于2014年首次接触比特币。她和绝大多数人一样抱持怀疑的态度，认为比特币只是一组人工代码，没有内在的价值。

令张钟予对比特币感到深深不信任的还有她所接触到的人。“我曾经问一个币圈的人，他是否有将自己的资金投入融资项目，对方却说自己的资金全拿去买比特币了。”

2017年左右，一度很热门的首次代币发行（ICO）泡沫化，更令张钟予对币圈敬而远之。

直到去年，张钟予和Paktor创办人之一的潘杰贤谈起创业，后者告诉她有一笔资金，希望投资加密货币相关的项目，张钟予才回过头去了解这个领域的最新发展。

比起最初的怀疑和排斥，张钟予说：“如果从货币的角度去理解它，是很难接受的，从数码资产的角度去理解比较容易接受。”

她也发现，不少离开银行、交易和避险基金的经理人都投入了加密货币领域，“这些都是认真做事的经理人，他们也实实在在把钱投进去了”。

在印尼和台湾 推出加密货币交易平台

OMO集团成立之初，在印尼和台湾推出了加密货币交易平台Coinomo，接着在新加坡推出以高净值人士为目标客户的OMO Finance。

张钟予指出，许多高净值人士虽然有意投资加密货币，却因为不熟悉这个市场，或不擅长管理投资的风险，经常错过买入或卖出的时机。

OMO Finance通过买入／卖空策略（Long／Short Strategy），投资比特币和以太币（ETH）及相关衍生品，协助客户管理下行风险。

张钟予说，经过一年操作，OMO Finance可协助客户取得25％至40％的回报。

另外，公司也推出非同质化代币（NFT）共同基金（mutual fund），供那些对NFT感兴趣的投资者一个了解这项投资的途径。

张钟予透露，公司目前的主要客户是科技创业者（technopreneur）、跨国企业的高级管理层以及许多白手起家的大老板。

“这些大老板是我们料想不到的客户。他们投资加密货币，一方面是要想了解这个年轻人很热衷的领域，另一方面是如果他们的下一代也想加入这个领域，可以向内行人咨询。”

张钟予强调，公司运作一切以合乎法规为原则。她从怀疑到拥护花了数年时间，“我们希望协助建立一个更健全的币圈，让认同加密货币理念的年轻人可以加入”。

OMO目前已经获得祥峰投资东南亚及印度（Vertex Ventures SEA & India）、雷蛇（Razer）旗下创投zVentures以及加密货币投资公司Spartan Group的资金。

这些大老板是我们料想不到的客户。他们投资加密货币，一方面是要想了解这个年轻人很热衷的领域，另一方面是如果他们的下一代也想加入这个领域，可以向内行人咨询。