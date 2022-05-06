上海证券综合指数 Shanghai Stock Exchange Composite Index （每周一杆图）

本栏于去年4月9日曾论及指数于去年2月18日上升至3731.69点，估计（B）波随时会结束，因此，跌穿3174.66的支撑点也就指日可待了，当时指数为3479.63点左右，实际上，（B）波已经在上述的3731.69点结束。6月2日指数上升至3629.29点完成了图中的b波，旋进入具三波走势的c波。7月28日指数下跌至3312.72点结束了c波，同时也为A波画下句号，接着进入具三波的B波回扯。同年8月11日指数上升至3544.09点完成了图中的（a）波，同年8月20日指数下探3394.97点结束了（b）波。9月14日指数一度升试3723.85点，并于当天以“主要转向”信号完成了（c）波。且为B波画下句号，遂进入C波跌势。3月9日指数骤跌至3147.68点，不但跌穿了上述的3174.66的支撑点，还带领指数迅速下跌至4月27日的2863.65点。由于其每月一杆图中的“动力”信号已经下滑至0.42935处，估计一旦穿下“中性线”，势必带领指数朝位于2440.91的重大支撑点前进。