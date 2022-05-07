淡马锡旗下Azalea再推出 面向散户投资者私募基金债券

淡马锡控股旗下的Azalea基金管理公司第四次推出面向散户投资者的私募基金债券，且散户首次有机会投资以美元计价的私募基金债券。

根据公司昨天提呈给新加坡金融管理局的初步说明书，这批Astrea 7私募基金债券发行总额为7亿5500万美元（约10亿5000万新元）。

供散户认购的部分为A1级别，以及次于A1的B级别，两者预计都能获得投资级的信用评级。由于B级别的信用风险较高，公司将先支付票息给A级别的持有人，之后支付给B级别的持有人。因此，B级别的信用等级预计将低于A1级别。

A1级别债券发行规模为4亿6200万元，其中2亿7700万元供散户认购；B级别的发行规模为2亿美元，其中1亿美元供散户认购。

如果能满足所有条件，两批债券将分别在第五年和第六年结束时强制赎回，即2027年和2028年5月。

债券的票息率尚未定，目前规划将在5月19日开放认购，5月25日截止，并预计5月30日起在新加坡交易所挂牌交易。

散户可以同时认购A1和B级别的债券，最低认购额为2000元和2000美元。虽然B级别债券以美元计价，但散户认购此级别债券将根据预先确定的汇率以新元计算。

初步说明书指出，交易组合在截至2021年11月30日的初始阶段，收到大约8000万美元的净现金分配。“然而，由于冠病大流行病仍持续，最终影响也不确定，可能对交易组合产生不利影响的风险仍然存在。”

说明书也指出，债券没有得到任何机构的担保，包括淡马锡。

Astrea 7的基础资产是29家基金管理公司旗下的38个私募基金，投资组合总值19亿零500万美元。基金的加权平均年龄为5.3年。

38个基金所投资的行业涵盖资讯科技、保健、非必需消费品、工业和金融等982家公司。其中77％的基金为并购私募股权基金（buyout PE fund），即投资成熟企业的基金，其余23％是增长股权私募基金。

Azalea在2018年首次推出面向散户的私募基金债券Astrea IV，面向散户的发行规模为1亿2100万元，票息率4.35％，认购率达7.4倍。第二批面向散户的Astrea V于2019年发行，规模为1亿8000万元，票息率3.85％，认购率为4.5倍。

去年发售的Astrea VI，散户可认购2亿5000万元，票息率3％，认购率3.1倍。