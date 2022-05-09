海峡时报指数 STI

本栏于上周一（2日）曾论及指数在介于3344.68点与3335.09点间留下缺口，估计短期回扯，指数或将填补此缺口，过后当上升填补介于3402.63点与3404.23点的缺口。当时指数为3356.90点左右。5月4日股价下跌至3342.91点，随即将上述第一个缺口的一小部分填补。5日股价进一步下滑至3338.61点，再度将此缺口的一部分填补。6日股价骤然跳空直下3289.92点，填补上述第一个缺口自不在话下，同时又将介于3294.78点与3290.90点间的缺口填补，遂也在介于3305.72点与3343.57点间留下一个缺口，估计指数短期回扯，或将尝试填补此缺口的一部分，过后当向下填补另一个介于3262.15点与3236.04点间的缺口；究竟一个升势“三角形”的第（4）点是否已完成，确实耐人寻味。不过，指数一旦跌穿位于3209.93点的支撑线，则上述“三角形”或将无疾而终，而跌穿上述”三角形”的3128.06点，当出现可观的跌幅。何况其每周一杆图中的“动力”信号，在指数上升过程中日渐式微，添加了指数下跌的压力。