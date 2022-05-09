乌节优质店面租金 今年料升1％至2％

在消费复苏、薪资上涨和旅客人数回升的支持下，房地产咨询公司高力国际（Colliers）预期乌节路一带优质零售空间的每月租金今年全年可上扬1％至2％。

高力国际今天（5月9日）发表最新报告说，本地零售商应在租金反弹之前把握机会占据黄金地段，同时应扩大及规划实体店面，以因应人流量回升及提升购物者体验。

随着我国进一步放宽防疫措施，业主将能举办促销活动和商场大厅活动，并用奖励平台和合作伙伴关系来促进消费者参与及租户销售。

数据显示，市郊和乌节路一带优质零售空间的租金今年首季各涨0.7％和0.4％，增幅高于去年第四季的0.5％和0.1％。

然而，全岛零售空间的空置率在首季上扬0.4百分点至9.5％，部分是因为百货公司等大型企业面对来自电子商务竞争的结构性逆风，进而削减占用空间。

例如，百货公司BHG关闭位于新加坡来福士城（Raffles City Singapore）的One Assembly概念商店，同时也削减在裕廊坊（Jurong Point）和金文泰广场（The Clementi Mall）的租用空间。

尽管如此，高力国际看好运动消闲风（athleisure）商家和新晋品牌对零售空间的需求会持续。例如阿迪达斯（adidas）今年首季在乌节路Knightsbridge商场开设最大品牌中心Homeground，彪马（Puma）6月将在313@somerset开设占地7000平方英尺的旗舰店。

此外，瑞士床具公司海丝腾（Hästens）和纽约披萨餐馆Roberta's Pizza等新晋品牌也入驻我国。

高力国际调研服务协理许铭恩认为，乌节路一带和中央商业区的人流量强劲复苏，加上郊区的购物人潮保持韧性，意味着即便线上购物愈趋盛行，实体商店仍占有一席之地。“如果设计得当，店内体验可以增强个性化定位，并将客户与品牌联系起来，让他们可以亲身验证产品。”

他也说，零售商透过提供跨渠道的无缝购物流程，将能使在线浏览转化为实体购买，并在这个过程中与客户建立信任和忠诚。

整体来看，尽管通货膨胀压力持续和人力短缺可能缓和市场复苏步伐，但在新供应有限及空置率收紧的情况下，本地零售空间的租金从今年下半年开始将逐步回升。

另一方面，优质零售空间资产的平均资本价值今年首季环比微涨0.1％至每平方英尺7600元，随着投资活动回温，全年料上升2％至3％，达7750元至7820元。