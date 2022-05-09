少于半数亚太上市大企业 采取降低气候风险措施

多数的亚太区上市大型企业认为气候变化对可持续发展带来挑战，然而在业务中采取降低气候风险措施的企业不到一半。

普华永道新加坡（PwC Singapore）和新加坡国立大学商学院的治理与永续发展研究所（Centre for Governance and Sustainability，简称CGS）对亚太区650家大型上市企业于2020年和2021年发布的可持续发展报告进行研究，发现其中84％的企业指出气候变化会是一项可持续发展难题，但只有36％的企业披露公司的整体风险管理策略如何纳入气候风险。

只有41％的企业披露与企业有关的气候变化风险或降低风险的目标，或迈向目标的进展。

这项研究涵盖13个亚太经济体的650家企业，包括澳大利亚、中国大陆、香港、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、台湾、泰国和越南，入选的是每个经济体市值最大的50家企业。

报告说，结果显示虽然多数企业都意识到气候问题的重要性，但许多企业并没有在业务和经营策略中采取相应措施。

一些企业的董事接受ESG相关培训，但只有24％的企业披露这类讯息。另外，披露ESG绩效与最高管理层人员薪酬挂钩的企业只占16％，这显示企业领导层仍需要这方面做更多努力。

普华永道新加坡可持续发展与气候变化主管合伙人方玉琳说：“许多公司才刚展开环境、社会与治理之旅，可是一些熟悉这个课题的股东不仅要求公司采取应对气候变化的行动，还要以此为业务核心，公司要达到这些要求仍有一段距离。”

她预测，亚太各地陆续实施管制条例，要求上市企业披露可持续发展计划，到时相信会有更多企业进行彻底的可持续发展转型。

报告显示，80％的企业披露可持续发展目标；75％公布公司的环境、社会与治理（ESG）管理框架；67％公布董事会在可持续发展方面的职责。

国大商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授指出，亚太区的大型上市公司在披露可持续发展目标和职责方面表现不俗，接下来应该加强管理层和员工在这方面的培训并兑现相关承诺。