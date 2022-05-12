APAC产业 APAC Realty

本栏于今年1月12日曾论及这只股票在介于0.70元与0.765元出现缺口。12月29日股价回扯至0.725元，遂将此缺口的一部分填补，估计股价当继续下滑，以填补介于0.58元与0.57元及介于0.54元与0.53元的缺口后，重返升势。当时股价为0.70元左右。见报当天股价下跌至0.68元，过后继续下滑至元月27日的0.62元，完成了一个跌势“斜向交叉”中的第（四）点，接着缓缓回升。2月23日股价骤然上升至0.70元，随即在介于0.66元与0.645元间出现缺口；3月9日股价回扯至0.65元，遂将此缺口的一部分填补，过后继续其升势。3月22日股价跳空至0.75元，并在介于0.72元与0.71元间出现缺口，接着一路挺升至4月22日的0.83元，结束了图中的第（五）点回扯。4月2日股价骤然下探0.695元，同时在介于0.725元与0.805元留下缺口。4月28日股价更进一步的跳空直试0.65元，又在介于0.67元与0.71元间留下缺口。截至5月10日股价已经下跌至0.60元。估计短期回扯，股价当向上填补上述第六及第五个缺口后，重返跌势。