关注员工心理健康 测量企业脑力资本

冠病疫情使到人们对健康更加重视，不仅更了解预防（例如打疫苗）和诊断的重要性，也更加认识心理健康需要。医疗科技如何经过研发创新和艰难复杂的验证和商业化过程，虽较鲜为人知但同样值得我们去认识。

新加坡企业发展局指出，供应商正加紧与医疗机构合作，共同开发和测试方案；医疗保健行业也越来越愿意接受新的合作模式。本系列通过三家医疗科技业起步公司的故事，与大家分享它们如何勇敢克服挑战，推出能够造福人群的方案。

随着企业越来越关注员工的心理健康，加上冠病疫情加速了这个进程，本地一家致力于为企业和医药界提供大脑测试服务和预防方案的公司正好迎合了这项需求，并且蓄势待发。

这家名为Neurowyzr的起步公司看重脑力资本（brain capital）领域的无限潜力，而联合创办人冯时韵（50岁）更希望趁早参与定义这个正处于初期发展阶段的新领域。

脑力资本的概念最早是在2011年提出，核心目标是通过优化员工的大脑健康和绩效来推动脑力经济的创新。

脑力资本包括大脑健康和大脑技能。大脑技能包括自我控制、情绪智商、创造力、正念（mindfulness）、同情心、利他主义、批判性思维，以及认知灵活性等，而这些技能都依赖于大脑健康。

Neurowyzr公司首席执行官的冯时韵接受《联合早报》访问时指出，该公司的测试产品专注于测量企业的脑力资本，相关得分与员工个人的发展和企业的商业成效可直接挂钩。

“我们为机构提供客观和可衡量的投资回报。我们所有的产品都为员工和雇主提供了一项基准，他们可以在几个月或几年的时间内，参照这些基准并追踪变化，在问题变得更大之前做出干预。”

公司是在2019年由另一个联合创办人神经科学家纳夫·维杰（Nav Vij）所创立。当初，他意识到有需要推出一种在临床上得到验证，并从预防角度给大众带来维护大脑健康的产品。

他联系神经外科医生普雷姆·皮莱（Prem Pillay）协助建立产品组合，皮莱之后成为公司的首席医疗官。

他们用三年时间建立和调整产品，但纳夫发现公司需要纳入具备医疗保健企业商业专长的管理层人员，将公司产品进一步推出市场和扩大规模，于是邀请冯时韵加入公司。

具备国际商业经验的冯时韵曾是外交官，之后加入企业界。她曾任职于微软时，先后在美国和中国工作。

回国后，她先是在职总保健合作社领导家庭护理业务，之后加入飞利浦负责亚细安和太平洋地区业务。她具备开发企业软件的专长，也熟悉医疗保健及相关科技。

走上创业之路，对她可说是水到渠成，她侃侃而谈：“在我职业生涯踏出每一步，我都在寻找更振奋人心、更创新、更新颖的东西，来投注我的精力。我将这种思维方式归功于我在24岁时担任外交官时的一位资深同事。

“这个同事向我提出挑战——‘何必要做别人已经做过的事情？’。脑力资本领域令人兴奋，潜力巨大，我想尽早参与定义这一领域。”

她说，公司的神经科学测试都是经过临床验证的客观测试。公司把这些数码测试，与有用的教学和援助服务加以配合，协助员工和企业领导人制定个人与企业发展计划。

提供招聘工具 测试应征者情商学习能力等

公司的一个称为Attayn的测试，可测试出员工的认知能力、精神状态、自我治理和情商，助力企业和个人制定计划，达成所谓“巅峰脑力表现”（peak brain performance）。

该公司也提供招聘工具，测试应征者在情商、心理韧性、学习和适应能力，以及压力管理方面的表现。

冯时韵说：“在招聘过程中尽早了解应征者的潜力，比在几个月后才认清他们的潜力要好得多，免得机构可能要为这项错误付出高昂代价。”

公司也推出一个供医生使用的医疗工具——数码脑功能扫描，有助于个人检查是否有早期认知能力下降的迹象。

“痴呆症会提前15年至30年显露症状。如果我们能及早发现它，就可以防止它最终变成痴呆症。这在后冠病时代尤为重要。研究表明，许多感染冠病的人仍然受到脑雾（brain fog）所累，患脑部问题的风险更高。”

由于疫情的关系，企业对员工心理健康的意识更高，也认识到员工的表现不仅与技能有关，也与他们的精神复原力和心理健康有关。这使得参与Neurowyzr企业心理健康培训课程的公司出现上升之势。

随着疫情接近尾声，公司认识到需要关心员工的心理健康。它们也想知道在冠病之后，如何能够对员工做出更多投资来发展业务。

冯时韵语重心长地说：“大脑是人体最重要的器官，控制着我们所做的一切。我常这么说，大脑是员工每天上班最重要的东西。因此，为员工提供良好资源以真正释放企业的潜力，至关重要。”

与全国雇联合作 提供脑健康相关培训

身为创业者，意味着面对更多的风险和被拒绝的情况，也易于因庞大的工作量和职责范围而在精神上超过负荷，一不留心，压力和焦虑就会造成心理健康问题。

由于对脑健康的认识，她也更加自律，确保自己有充足的睡眠和运动，“我会抽出时间来休养生息，享受爱好，并与家人和朋友共度时光。”

公司刚宣布与全国雇主联合会（SNEF）合作，为该机构咨询服务，以及为企业会员提供与脑健康有关的培训和软件方案。另一个与公司合作的劳资政三方合作伙伴则是职总。

谈到发展大计，冯时韵指出，公司的目标是扩展至新加坡以外的市场，进入其他亚洲市场，同时亦拓展至美国市场。

“Neurowyzr正在寻求解决千百万人和公司遇到的全球问题，因此超越小红点是我们发展轨迹的自然结果。”

她表示，它在本地、澳大利亚和日本的临床合作伙伴为公司进入国际市场提供了所需帮助。例如，公司的数码脑功能扫描是在卫生科学局注册的医疗级工具，若少了临床合作伙伴，就不可能做到。

她指出，新加坡企业发展局在在日本、印度和美国给公司提供援助。公司如今在印度、印度尼西亚和日本都有员工，并放眼美国市场。

“美国是我们解决方案的最大和最成熟的市场。我们的首要目标是在美国市场获得相关监管机构的批准，进而确立市场地位。这是让我感到很兴奋的事。”

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