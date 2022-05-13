运通网城房产信托 EC World REIT

本栏于今年元月11日曾论及这只股票当时正处一个“斜向交叉”的第（五）点回扯，一旦完成，股价当回升填补介于0.78元与0.80元间的缺口。当时股价为0.76元左右。见报当天股价下试0.73元，元月17日股价骤然下试0.715元，同时在介于0.725元与0.73元间留下缺口；19日股价回升至0.74元，遂将此缺口填补。元月28日股价下探0.71元，31日股价再试此价位未果，旋于当天以“转向”信号完成了图中源自2021年11月16日0.83元下跌以来的（a）波，接着回扯至今年2月15日的0.77元，随即于当天以“主要转向”信号结束了（b）波，并进入（c）波跌势。3月14日股价跳空下试0.715元，造成介于0.73元与0.74元间出现缺口。3月16日指数下探0.705元，且于当天以“转向”信号完成了（c）波中的a波，过后回扯至3月31日的0.745元，又于当天以“转向”信号结束了b波，同时也将上述第三个缺口填补，遂进入c波跌势，截至5月10日股价已经下试0.62元，估计填补介于0.615元与0.605元间的缺口当无悬念。