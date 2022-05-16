报告：连续六季度增长 我国工业房地产租金首季涨1%

我国工业房地产领域持续强劲复苏，工业租金连续六个季度取得增长，今年第一季环比上扬1％，是2013年第三季以来的最大季度涨幅。

与此同时，高力国际（Colliers）最新发布的报告也显示，工业房地产价格环比上升3.1％，创下2014年第一季以来的最大季度涨幅。

报告预期，在食品、媒体、物流、科技和生物医疗等增长行业的推动下，工业房地产，尤其是高规格的货仓和商业园的需求将提高。企业建立更具韧性的供应链、采取“以防万一”（just in case）策略、工业日益数码化，以及经济增长，也将继续支撑工业租金和价格的涨幅，但增速可能因为供应增加而有所放缓。

报告也指出，工业房地产早前面对建筑工程延误的问题，但预计大部分供应将陆续在今年内完工。

从现在到2025年，工业空间每年的平均供应为1292万平方英尺，比过去三年多出接近一倍。工业空间供应预期激增，有助于缓和租金和价格的涨势，同时为业者提供更多选择。

高力国际工业服务执行董事卜星元说：“新加坡已重开边境，业者可能探讨让供应链多元化，并寻找更便宜的存货选项。他们也许无需像之前那样囤积那么多货品，以应对供应链中断的情况。”

另外，大部分国人已完成冠病疫苗接种，储存医疗产品的空间需求预料减少，释放出一些供应到市面上，这可能间接影响中小企业对老旧货仓的需求，进而抑制这类工业空间的租金增幅。

由于新供应增加，今年第一季的全岛工业空置率上涨0.4个百分点，达到10.2％。接下来预计推出的项目包括了位于大成道（Tai Seng Ave）的Solaris＠Tai Seng项目、由Big Box大楼重新发展成的商业园“鹏瑞利商务城”（Perennial Business City）、位于班丹弯（Pandan Crescent）的LOGOS EHUB，以及先驱路1段（Pioneer Sector 1）的货仓大厦。

在优质物流资产需求强劲的带动下，工业空间的资本价值（capital values）环比上扬2％，每平方英尺约为204元。