海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（9日）曾论及指数短期回扯，或将尝试填补介于3305.72点与3343.57点间缺口的一部分，过后当向下填补另一个介于3262.15点与3236.04点间的缺口；一旦跌穿位于3209.93点的支撑线，则上述“三角形”或将无疾而终，而跌穿上述“三角形”的3128.06点,当出现可观的跌幅。当时指数为3291.89点左右。见报当天指数下跌至3270.73点，10日指数跳空直试3226.50点，遂将上述第二个缺口填补；由于跌势甚急，造成介于3251.31点与3275.07点间出现缺口。11日指数骤然下跌至3210.67点，又在介于3232.06点与3234.19点间留下缺口。12日指数再度跳空直探3165.18点，旋在介于3216.73点与3226.07点间留下缺口；由于指数已经跌穿上述位于3209.93点的支撑线，因此，原本一个升势“三角形”也就无疾而终了。13日指数仅在3213.22点及3189.68点这狭小波幅中摆动，较前一天的波幅小而成了“幅内日”，同时也在介于3189.68点与3165.18点间出现缺口。估计指数当尝试填补上述第五，第四及第三个缺口后，再向下填补上述第六个缺口。