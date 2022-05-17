杠杆及反向产品提供的回报，可以是与它跟踪的相关指数的每日回报的几倍或与之相反。

什么是杠杆及反向产品（Leverage and Inverse Products，简称L&I产品）？

杠杆产品是一种使用金融衍生品来扩大相关指数回报的产品。这些产品的目的是在投资时段内保持每天固定的杠杆额度，例如两倍或三倍。

另一方面，反向产品则是使用金融衍生品提供相关指数的相反回报，使投资者能够在下跌的市场中获利或对冲投资组合。这些产品往往具有负一倍、负两倍或负三倍的杠杆。

简而言之，L&I产品提供的回报，可以是与它跟踪的相关指数的每日回报的几倍或与之相反。

当市场分别看涨和看跌时，投资者要如何利用L&I产品来扩大自己的回报？

以今年3月14日至3月18日期间MSCI新加坡自由指数（MSCI Singapore Free Index）回报率表现最佳的这五天来说，该指数在这五天的回报率为7.54％。如果投资者购买的是杠杆为两倍的产品，这将扩大相关指数的回报，使他们的回报达到15.37％。

另一方面，在2月28日至3月4日这五天里，MSCI新加坡自由指数下跌9.10％，创下今年最糟糕的一周。如果投资者持有两倍杠杆的产品，他们的损失将是负17.53％。然而，这项损失低于相关指数的两倍损失，即负18.20％（负9.1％ x 2），这是由两倍杠杆产品的复合效应造成的。

不过，如果投资者投资于负一倍的反向产品，取得与相关指数相反的回报，也可能从下跌的市场中受益。

以2月28日至3月4日期间MSCI新加坡自由指数为例，负一倍反向产品的回报为9.8％。按绝对值计算，基于复合效果，反向产品的百分比变化高于指数。因此，反向产品也可以成为很好的对冲工具，对投资者在市场低迷时期长期持有MSCI新加坡自由指数进行对冲。

L&I产品有什么风险？

所有的投资都带有风险，投资者也应该了解L&I产品的一系列风险，分别是市场风险、流动性风险、复合风险、杠杆风险和反向风险。

以杠杆风险来说，相关资产的收益和亏损会被放大。在某些情况下，因投资杠杆产品而蒙受损失的风险，将比追踪相同相关资产但不使用杠杆的挂牌基金（ETF）大出许多。

至于反向风险，如果相关资产的价值长期上扬，反向产品将可能损失多数或所有价值。

L&I产品主要用于短期交易或对冲。因此，不密切关注所持投资产品的投资者，在市场对他们不利时可能面临风险，在最严重的情况下可损失所有投资。

市面上有什么L&I产品？

一个例子是Phillip MSCI Singapore Daily（-1X）反向产品。在扣除费用和费用之前，该产品的投资成果与MSCI新加坡指数（MSCI Singapore Index）的每日反向（负一倍）表现非常接近。该产品是基于期货的合成复制策略制定的，以达到负一倍的效果，并且每天进行再平衡以实现恒常的反向曝险。

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（作者是辉立Nova交易部主管杨家驹）

【本系列由辉立Nova赞助 六之五】