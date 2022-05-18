泛联 Pan United Corporation

这只股票于2019年2月1日股价下滑至0.225元，此为A大波；遂进入具三波的B大波回扯。2020年2月19日股价上升至0.42元完成了（A）波，接着下调至同年3月19日的0.255元结束了（B）波，过后渐渐形成一个升势“三角形”。同年6月9日股价上升至0.33元完成了图中的第（1）点，随即回扯至同年11月5日的0.265元，又于其每周一杆图以“主要转向”信号结束了第（2）点。几经波折，股价终于在2021年1月21日上升至0.325元，并于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了第（3）点，过后回扯至同年3月11日的0.285元结束了第（4）点，旋止跌回升。同年4月5日股价穿上位于0.32元的“三角形”上限，4月7日股价一度上升至0.345元，9日股价更升试0.35元完成了上图中的（a）波，随后回扯至5月24日的0.295元，且于该周每周一杆图以“主要转向”信号结束了（b）波。估计目前正处（c）波升势，若以（A）波至（B）波的价差的1.618倍，计自（B）波，可测得基本目标为0.57元了。