受中国封控和供应链中断影响 我国4月非石油国内出口涨6.4％ 增幅八个月来最小

受中国封控措施和供应链中断的影响，我国非石油国内出口（NODX）增速连续第五个月放缓，4月份的同比增幅6.4％，为八个月以来最小。

中国防疫政策、俄乌冲突和通货膨胀压力等负面因素持续发酵，经济师预期第二季非石油国内出口增长继续放缓。

新加坡企业发展局昨天（5月17日）发布的数据显示，经季节性调整，我国电子出口和非电子出口在4月分别同比增长12.8％和4.6％。电子出口增长主要由集成电路、集成电路部件和电信设备出口上升带动。非电子出口方面，专用机械、测量仪器，以及船只和船舶结构的增长贡献最大。

企发局数据显示，非石油国内出口的10大市场当中七个在4月份扩张，对台湾、马来西亚和美国的出口领涨，分别增长29.9％、20.7％和10％；对中国大陆和香港的出口分别下滑10.6％和12.5％，对大陆的出口更是去年8月以来首次下跌。

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼指出，中国封控措施和供应中断导致我国对中港的出口下滑，使得我国非石油国内出口增长放缓至八个月以来最小增幅。

华侨银行首席经济师林秀心说：“虽然上海从周一起逐步允许商家重新营业，但经济活动可能还需要几周甚至几个月才能回到增长轨道。”

中国人民银行上周末把住房贷款利率下限从4.6％调低至4.4％以提振房地产市场，市场预期它本周内可能还会下调贷款市场报价利率（loan prime rate）。林秀心指出，这意味着中国供应链中断可能已影响当地消费前景，须更积极出台刺激措施防止情况恶化。

中国疫情俄乌战争等抑制下半年经济复苏步伐

林秀心预期我国第二季非石油国内出口增长进一步放缓。中国“清零”防疫政策以及俄乌冲突的全面影响仍在发酵，全球供应链瓶颈不会那么快解决。而通胀压力促使央行纷纷收紧货币政策，短期内企业和消费者信心或继续承压。

蔡学敏和李主礼维持非石油国内出口今年增长4％至6％的预测。他们指出，俄乌战争、中国封控措施，以及全球货币政策收紧等因素，令全球贸易前景蒙上阴影，可能会在下半年抑制经济复苏的步伐。全球制造业采购经理指数（PMI）在4月份跌至2020年9月以来的最低水平，主要是受中国和欧盟拖累。

大华银行经济师颜圣充维持非石油国内出口今年增长2％的预测，同时谨慎看待地缘政治局势紧张和中国疫情形势恶化在短期内带来的下行风险。

他说：“这可能抑制贸易需求，尤其在亚洲，供应链也可能因原料短缺而出现新一轮的短暂中断。”