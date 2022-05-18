智慧控股东帝汶滨海广场项目 预计2025年8月之前竣工

本地上市公司智慧控股（A-Smart Holdings）位于东帝汶的标志性综合开发项目东帝汶滨海广场（Timor Marina Square）周二举行动土仪式。这个总发展价值达8500万美元（1亿1783万新元）的项目，预计在2025年8月之前竣工。

集团周三（5月18日）闭市后发文告说，项目占地逾3200平方公尺（逾3万4000平方英尺），设有两座楼高23层和19层的大楼，包含零售和商业单位、办公楼、服务公寓及高档住宅。

这个项目是由三方联合开发，智慧控股拥有项目的69%股权，盛和建筑持有30%，其余1%由东帝汶EMG集团持有。

东帝汶总理鲁阿克（Taur Matan Ruak）周二为项目主持动土仪式，超过120位嘉宾出席观礼。

鲁阿克说，这个滨海广场项目将为该国带来新的就业和商业机会，在服务、交通、商业、物流和技术金融领域创造数百个工作岗位。

智慧控股集团主席马维东表示，东帝汶政府一直非常支持这个项目发展，“我们将继续与政府紧密合作，确保这个综合开发项目进展顺利并按时完成。”

集团总裁林焕章透露，项目在预售之前已获得许多潜在买家和投资者的积极反应。他看好项目销售将进一步扩大集团盈利，并创造新的可持续收入来源。

公司表示，集团将继续在东帝汶寻找商机，以满足当地对优质住宅、办公室、商业购物及旅游业不断增长带来的房地产需求。上述项目预计不会对集团截至7月底每股盈利和每股净资产值带来实质影响。

智慧控股股价周三收报0.22元，无起落。