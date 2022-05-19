今年来要价最高集售项目 要价12.8亿元景星园集体求售

据市建局文告，该地段可重新发展为拥有1000个单位的霸级项目，但须先对附近交通状况进行可行性研究，并获陆路交通管理局批准。景星园建于1990年，四周以有地私宅为主，因此公寓住户可观赏到无遮挡的风景。

位于实龙岗花园的私宅项目景星园（Kensington Park）推出市场招标，要价12亿8000万元，是今年来要价最高的集体出售项目。

公寓位于肯新顿园通道（Kensington Park Drive），地段面积为49万1000平方英尺，地契始于1878年，是新加坡最大的999年地契住宅地段之一。

负责销售这个项目的房地产咨询公司世邦魏理仕（CBRE）昨天（5月18日）发表文告说，根据市区重建局的2019年总蓝图，这幅住宅地段的总容积率为2.1，最高可建24层楼的建筑。

项目要价12亿8000万，这包括1亿7810万元的发展费，等于容积率每平方英尺1414元。若把占总楼面面积7％的额外阳台面积和2亿3210万元的发展费计算在内，容积率尺价等于1371元。

文告指出，地段可重新发展为拥有1000个单位的霸级项目，但须先对附近的交通状况进行可行性研究（Pre-Application Feasibility Study，简称PAFS），并获得陆路交通管理局的批准。

景星园建于1990年，有316个单位，四周以有地私宅为主，因此公寓住户可观赏到无遮挡的风景。

世邦魏理仕资本市场主管郑兆能认为，重新发展项目的低楼单位也能以高价出售，拉抬整个项目的平均售价。此外，由于地段充裕，发展商可建造面积较大的单位。

“混合办公模式将维持下去，更多人居家办公，促使大型单位的需求上升。发展商可选择建造较大的单位，并减少单位数量以迎合市场这方面的需求，让这个项目更加独特。”

由于实龙岗花园以有地私宅居多，郑兆能认为，发展商若在重新发展的项目内提供分层地契有地住宅（strata landed）单位，相信会受买家欢迎。

公寓曾在2018年发起集售计划，要价10亿5000万元。由于当时同意集售的屋主不足80％的最低门槛，因此没有推出市场招标。政府在同年7月推行的房地产降温措施，包括征收更高的额外买方印花税，影响大型集售项目对发展商的吸引力。这次集售的要价比当年拟议中的价格高出21.9％。

景星园是5月份第二个推出市场集售的大型住宅项目，招标活动在7月7日下午3时截止。

上周，位于汤申路一带的汤申景花园（Thomson View）第四度推出市场求售，保留价9亿5000万元。

首季四房地产项目成功集售

今年首季，集售市场共有四个房地产项目成功招标，总交易额为9亿9250万元，比去年同期高出约14倍。当中最大宗是东陵购物中心（Tanglin Shopping Centre），以8亿6800万元成交。

上月底，美芝路地标建筑黄金坊（Golden Mile Complex）接受远东机构（Far East Organization）和鹏瑞利集团（Perennial）的出价，以7亿元成交，比保留价低了1亿元。