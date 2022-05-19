全球经济面对逆风 经济师预期贸工部或下调我国全年经济增长预测

贸工部于下周三公布今年第一季经济调查报告，经济师预期我国第一季经济增长会比当局上月的预估来得强劲，但全球经济面临各种逆风，当局可能会下调全年经济增长预测。

马来亚银行证券经济师蔡学敏和华侨银行首席经济师林秀心都预期第一季经济同比增长3.7％，优于官方预估的3.4％，主要因为3月份的制造业和零售销售表现比预期强劲。

然而，蔡学敏接受《联合早报》访问时说：“考虑到全球持续面对逆风，我们预期贸工部下调今年全年经济增长的预测，从目前的3％至5％，下修到2％至4％。”

中国进口需求放缓 对新马泰冲击大

他指出，尽管边境和经济活动重新开放，乌克兰与俄罗斯的战争、中国实行封锁，以及美国联邦储备局积极加息的因素仍冲击经济增长的前景。

林秀心则预测今年第二季经济可同比增长4.4％，至于全年增长料介于3.5％至4％。她受访时说：“中国封控措施、货币政策正常化，以及全球供应链中断，给全球和区域经济增长前景带来一些下行风险。”不过，我国提前放宽边境和防疫限制，有助于带动建筑和服务业复苏。

法国外贸银行（Natixis Corporate & Investment Bank）在最新发布的报告指出，中国进口需求放缓，新加坡预料是受最大冲击的亚洲经济体，其次是泰国和马来西亚。

报告指出，中国一些主要城市实施大规模封控措施，拖累中国经济增长在今年4月份大幅下跌。以目前所采取的封控措施来看，银行估计中国的经济增长会因而削减1.5个百分点，全年增长放缓到4.2％。

虽然我国到中国的直接出口并非很大，但我国作为贸易中心，同时也是亚洲主要的大宗商品枢纽，间接受到中国需求放缓的显著影响。

中国是全球第二大进口国，在2020年的进口额达到2万亿美元（约2.8万亿新元），占全球进口总额11.7％，主要进口的大宗商品是金属、燃料和食品，金属和燃料的进口量分别占全球市场22％和20％。

林秀心也指出，中国经济放缓带来的间接影响包括进口需求减少以及物流供应链受冲击。

再来，考虑到中国投资庞大以及中国与亚洲经济体的经贸关系，中国经济放缓可能对企业和消费者信心产生负面的溢出效应。