星展集团 DBS Group Holdings

本栏于去年12月10日曾论及这只股票于11月30日股价一度下探29.87元，估计一旦跌穿位于29.18元的支撑点，当出现骤跌。当时股价为31.99元左右。实际上，上述29.87元的价位为一个“头肩形”的左肩吧了，因此，股价过后继续上升。元月7日股价跳空升试34.37元，遂在介于34.04元与33.82元间留下缺口。10日股价更升试35.18元，随即在介于34.41元与34.37元间留下缺口。2月14日股价升至37.49元历史高位，旋于当天以“主要转向”结束了升势，立即转而下滑。3月4日股价下探32.57元，并将上述两个缺口全予填补。3月8日股价下试30.98元完成了图中的“头”，随后出现回扯。3月29日股价上升至36.30元，且于当天以“转向”信号完成了“右”肩，旋迅速滑落。5月17日股价已经下试31.04元，由于跌势甚急，造成介于31.60元与31.92元，介于32.10元与32.45元，介于32.60元与32.90元及介于33.34元与33.60元间出现缺口；短期回扯，股价将尝试填补这些缺口，过后重返跌势，跌穿位于29.18元的支撑点自不在话下。