提倡可持续理念引领绿色时尚

“一道来谈”栏目邀请积极转型的本地商会和会员，让他们分享转型的心路历程。本文访问了新加坡纺织服饰商会会长和会员，了解这个协会如何根据业界的演变推动可持续发展，协助会员应对消费趋势的改变。

支持可持续发展的时装是许多消费者的购物首选，但这类时装的生产成本高于一般时装。

新加坡纺织服饰商会会长张伟雄（43岁）认为，业者应该以可持续发展为市场定位，提供具有价值的优质时装。

保护环境不再限于直接的节能减排方式，任何可以减少间接导致环境受污染或加大碳排放量的事物，都有助于环保。一件衣服看似对环境无害，但若染布的染料废水没有经过妥善处理就排入沟渠或大自然，将对环境造成污染。

近年来越来越多消费者意识到不良时装业者对环境的负面影响，而逐渐偏向于购买使用可持续发展布料和生产方式的衣服。注重环保的时装设计师或制衣厂，会先了解布料和配件供应商的生产过程之后才采购，但是这类原料的价格较高，以致成衣的售价难以同大量生产的廉价衣服竞争。

新加坡纺织服饰商会（Textile and Fashion Federation，简称TaFF）在去年11月推出时装可持续发展计划（Fashion Sustainability Programme），会长张伟雄建议业者走较高档路线，吸引注重质量和环保的消费者。

他接受《联合早报》访问时说：“我认为新加坡品牌或企业若要在廉价成衣市场中竞争，将很难取胜。所以我们应该探讨如何以可持续发展为市场定位，以此作为竞争优势，而不是只在价格上竞争，因为市场总会有其他更便宜的产品选择。”

创新技术如抗菌布料也可以是本地业者考虑的原料，针对特定消费群提供较特别产品，他认为这是提升产品价值的好方法。

“新加坡纺织服饰商会能为我们的会员提供相关资源和知识，协助他们建立这项竞争优势。”

会员可从商会的官方网站上获得可持续发展原料供应商的名单，还能追踪可持续发展粘胶纤维（Viscose fibre）的供应链路线。

上创新培训课程 了解与改善业务弱点

冠病疫情在全球引发的多项封控和社交距离措施直接冲击零售业，本地时装零售业者也难逃厄运，当中不少了解到建立业务韧力的重要性，而报名参加商会开办的创新培训课程The Bridge Fashion Innovator（简称TBFI），了解自己公司业务的弱点并加以改善。

张伟雄指出，这项计划的培训对象原本是为须加强经营知识的起步公司而设，目的是协助这些公司改良经营模式，扩大业务规模。冠病疫情让许多业者重新审视公司应对困难时期的能力，并从危机中把握商机，这包括在网上销售，以及扩大供应来源。

他说，业者必须采用实体店和网络的多渠道销售方式，而且必须擅长经营线上和线下生意。商会设置的购物网站OneOrchard.store销售95个会员品牌的产品，商会位于乌节路的Design Orchard则展示100个会员品牌的产品。

除了生意受疫情影响，不少业者的原料和商品供应也中断，尤其是来自中国的商品，因此扩大供应来源非常重要。

张伟雄认为，作为一个商会，TAFF希望能协助整个时装业的各类业者，把大家集结起来，让他们互相联系交流，创造合作机会。

“这些都是会员可继续探寻并用于自己生意的资源。这不是只专注于时装品牌业者或设计师的商会，而是一个能把整个生态圈团结起来的机构。”