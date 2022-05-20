淡马锡旗下Azalea基金发行Astrea 7私募基金债券 两级别票息率为4.125％和6％

淡马锡控股旗下的Azalea基金管理公司发行的Astrea 7私募基金债券，票息率为4.125％和6％。

根据公司昨天向新加坡金融管理局提呈的说明书，A1级别票息率是4.125％，供散户认购的有2亿8000万元，最低认购额2000元。这个票息率比之前两批Astrea私募基金债券A1级别的票息率高。

以美元计价的B级别债券票息率是6％，供散户认购的有1亿美元，最低认购额2000美元，散户认购时会根据预先确定的汇率以新元计算。

A1级别债券预计能获得信评机构惠誉国际（Fitch）和标准普尔（S&P）给予的A+评级，B级别债券预计获得惠誉的BBB+评级。这两个都是投资级别评级。

这是Azalea首次让公众申购B级别债券，公司总裁曾安素在昨天举行的记者会上说，这是为迎合市场对这类债券的需求，因此公司自2018年便开始计划推出这类债券让公众申购。

“级别债券仍是拥有高评级的优良投资，市场上有些债券甚至没有评级。B级别债券获得评级，相信投资者会申购。”

Azalea首席投资官朱恩耀说，Astrea 7的基础资产是29家知名基金管理公司旗下的38个私募基金，投资组合总值19亿美元。38个基金投资多个行业的982家公司。和之前几批Astrea私募基金债券相似，Astrea 7也设有保障架构，加上投资组合的多元化和质量，帮助抵御下行风险。

如果能满足所有条件，这两批为期10年的债券将分别在第五年和第六年结束时强制赎回，即2027年和2028年5月。若债券没有如期完全赎回，年率将各增加1个百分点。

两个级别的债券票息颇高，Bondsupermart环球固定收益研究部分析员林廷聪接受《联合早报》访问时说，票息率比市场上的一些债券更具吸引力，而且评级更高。同新加坡房地产投资信托（S-REIT）去年的6.1％平均股息收益率相比，则不相上下，但债券收益更为稳定。

由于公司将先支付票息给A级别的持有人，之后付给B级别的持有人。因此，B级别的信用等级预计将低于A1级别，信用风险也比较高。

林廷聪指出，B级别债券是以美元计价，而美元汇率波动可能影响债券潜在收益。“若新元升值，债券的回报额可能低于预期。”

财务规划公司Providend研究分析师林俊雄也有类似看法。但他认为，投资者虽然面对货币汇率的风险，可是Astrea 7的贷款与估值比率（Loan-To-Value）是39％，因此总的来说仍相对安全。

债券认购从今天上午9时开始，并在下周三（25日）中午12时截止。

公司在昨天完成配售2亿4600万A1级别债券、1亿7500万美元的A2级别债券，以及1亿美元的B级别债券给机构投资者及合格投资者。

债券预计从5月30日起在新加坡交易所挂牌交易。