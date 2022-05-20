吴俊鹏：经冠病洗礼已非常敏捷 新航可对需求迅速作出反应

经过冠病大流行洗礼的新加坡航空（SIA）已非常敏捷，相信接下来一年，如果中国市场重新开放，新航将能够迅速把握增长机遇。而即使不包括中国，新航今年的业务仍可强劲增长。

新航总裁吴俊鹏昨日（5月19日）向媒体和分析师汇报全年业绩时提出上述乐观展望。这是冠病疫情暴发以来，集团首次举行实体业绩汇报会。

对于中国市场关闭对新航营收的影响，吴俊鹏说：“我们非常敏捷，快速部署资源到有需求的地方。我们相信在接下来一年左右，我们有机会把握这些需求，我们将会对这些需求迅速作出反应。”

中国航班无法恢复 对酷航影响较大

新航管理层表示，集团目前还无法恢复往返中国的航班服务。这对旗下廉价航空子公司酷航的影响较大，因为酷航经营更多中国地点。但这不会显著影响集团第一年的复苏，因为其他地区正在恢复。而且，目前客运能力是疫情前的61％，在需要加上中国地点之前，还有不少上升空间。因此，即便不包括中国，新航今年（2023财年）的增长仍将会非常强劲。

国际旅行需求正在复苏，新航截至3月底2022财年下半年的载客人数大增至268万人，上半财年仅71万人。

新航执行副总裁（商务）李立兴表示，新加坡4月全面开放边境以来，商务旅行强劲回弹。

这反映在远期销售方面。新航早前透露，以座位总数的百分比衡量，6月到8月的远期销售已经达到疫情前的水平。

询及机票价格何时能下降，李立兴表示，这取决于供需情况。许多地点下来两个月的机票已很大程度被预订，因此这些地点的机票价格将上涨。但两个月后，机票的价格可能回降。而且新航积极促销，鼓励顾客提早预订。

至于波音777X飞机延迟交付的影响，吴俊鹏表示，在弥补任何潜在的运能损失方面，新航有一些灵活性，例如延长现有客机的使用和租期。他说：“目前，我不认为我们的增长计划会受到严重的阻碍。”

新航共向波音订购31架波音777X飞机。第一架原定在2023年底交付，如今延迟至2025年才交付。

燃油成本上涨 第四季重新出现亏损

目前，美元强劲和油价高涨正影响航空公司的开销，新航发布业绩时也表示继续关注这股通胀压力。由于燃油成本上涨，新航集团在第四季重新出现亏损，从第三季的8470万元净利转为净亏2亿零900万元。集团表示，目前航油现货价格已达每桶150美元，比2022财年对冲前的平均每桶90.31美元高出超过50％。

新航昨日股价回跌0.92％，闭市报5.38元。