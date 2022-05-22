今年首个EC项目 义顺North Gaia上月表现最亮眼

作为我国今年首个登场的执行共管公寓（EC）项目，位于义顺弄（Yishun Close）的North Gaia荣登我国4月份私宅销量的冠军宝座。

North Gaia的发展商是星控股（Sing Holdings），项目上个月开盘售出166个单位，占整体近27％。虽然开盘销量低于市场预期，但中位数尺价1301元却创历史新高。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣指出，这是EC项目开盘中位数尺价首次突破1300元的水平。他发现，EC市场上的未售出库存已很少，除了North Gaia，另一个EC项目Parc Greenwich截至4月底仅剩五个单位未售出。

霸级项目鑫悦府（Normanton Park）夺得销量亚军，在这之前，项目曾连续四度称霸排行榜。上个月售出52个单位，中位数尺价1861元。至今已售出逾96％的单位，按它目前销售速度，估计很快就能售罄。

市区重建局的预估数据显示，我国4月份私宅整体销量环比增长19.5％，达839个单位。若不包括EC，则为653个单位，只比前一个月少一个单位。

由于缺少新项目登场，销量排在第三至第五的皆是已推出市场两三年的项目，包括榜上熟面孔瑞雅嘉苑（Riviere）、万宝轩（One Pearl Bank）和悦湖苑（The Florence Residences），以及首次登榜的美雅豪苑（Meyer Mansion）。

里峇峇利高档私宅项目瑞雅嘉苑在2019年5月推出，预计2023年竣工。它上月售出35个单位，中位数尺价2779元，当中11个单位是外国买家。项目至今售出55％的单位。

坐落于欧南区的万宝轩4月份售出29个单位，中位尺价为2557元，至今售出近八成的单位。

后港一带的悦湖苑及东海岸的美雅豪苑上月同样售出24个单位，排名第五。

悦湖苑的中位尺价为1717元，至今售出逾95％的单位。美雅豪苑的中位尺价为2620元，至今售出逾六成的单位。

我国边界重开 带动外国买家交易

橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部总监孙燕清指出，瑞雅嘉苑上月最受外国买家的青睐。自从我国边界重开，外国买家的交易活动越来越活跃。他们上个月共买入59个单位，高于前个月的25个单位，位于核心中央区（CCR）和其他中央区（RCR）各占27个，五个在中央区以外（OCR）。

尽管新一轮房地产降温措施上调外国买家的额外买方印花税（ABSD），但博纳产业研究与内容主管黄秀莹认为，新加坡对外国投资者而言仍然具吸引力，俄乌战争引发地缘政治不确定性，住宅房产市场可能受益于避险资本流动。