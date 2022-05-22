丽福苑开盘首个周末卖出逾75％单位

在蒙巴登一带的新私宅项目丽福苑（LIV@MB）开盘首个周末卖出逾75％单位，逾223个单位是以平均销售尺价2387元售出。超过九成的买家是居住在项目附近的新加坡人。

位于阿德路（Arthur Road）的丽福苑共有298个单位，由万国公司（Bukit Sembawang）发展，属于99年地契项目。

万国公司市场与销售部总经理何芊颖星期日（5月22日）在文告中说：“我们非常感谢买家的支持。丽福苑体现了万国公司长期以来所秉持的价值观和设计理念，旨在开发独特的理想空间，让居民可以建立自身遗产。”

她透露，项目预览今天（5月22日）已暂停，展销厅暂时关闭。

丽福苑所处地段曾是东海园大厦（Katong Park Towers）的所在位置。万国公司在2018年以3亿4500万元买下这个项目，售价相当于容积率每平方英尺1280元。

根据公司提供的资料，一卧房单位的指示价从108万4000元起；二卧房从143万元起；三卧房从232万7000元起；四卧房从339万元起。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣接受《联合早报》访问时说，丽福苑附近很少有新私宅项目，项目地理位置优越及房型选择多元，因此吸引买家的青睐。他注意到，项目周围是有地住宅区，这些屋主本身都具有一定经济能力，可能会考虑购买公寓来投资。

丽福苑距离未来的加东公园地铁站仅3分钟步行路程。

较早之前，在花拉公园一带的的新私宅项目鑫丽嘉园（Piccadilly Grand）同样在本月开盘并在首个周末就卖出77％的单位，平均尺价2150元。

这个位于诺森伯兰路（Northumberland Road）的99年地契项目有407个单位，由城市发展（CDL）和MCL地产（MCL Land）联合发展。

针对Liv@MB和鑫丽嘉园的销售佳绩，麦俊荣看好我国5月份新私宅销量有很大可能会超越4月份，突破800个单位。

市区重建局的预估数据显示，若不包括执行共管公寓（EC），4月份新私宅销量为653个单位，只比前一个月少一个单位。