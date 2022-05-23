东南亚区域总经理郏航：不当过客也不独食 蚂蚁愿意与本地电子钱包商共享资源

蚂蚁集团东南亚区域总经理郏航表示，集团无意跟电子钱包商竞争，反之，它愿意跟当地业者合作，并把Alipay+超过100万个全球商家的资源与这些电子钱包商共享。

今年3月，当蚂蚁集团（Ant Group）委任郏航为集团东南亚区域总经理，协助推动蚂蚁在本区域发展时，引起本地许多电子钱包商关注，因为这可能意味着蚂蚁会加强投资布局，争抢这块移动支付蛋糕。

但郏航接受《联合早报》专访时表示，蚂蚁无意跟电子钱包商竞争，反之，它愿意跟当地业者合作，并把Alipay+超过100万个全球商家的资源与这些电子钱包商共享。

首次接受本地媒体访问的他说：“中国企业做国际业务，一般有两条路，一条路是独立做自己的产品和业务，一条路是做些财务投资，但我们选择了第三条，就是跟当地伙伴和机构合作，共同发展东南亚业务。”

他透露，公司已跟星网电子付款公司（NETS）展开合作计划，易通卡（EZ-Link）也将是蚂蚁合作的移动钱包之一。

被问及是否会跟Grabpay、新电信Dash、星展Pay Lah等本地电子钱包合作时，郏航说：“我们很愿意跟这些钱包合作。”

他还说：“我们不当过客，但我们也不独食。”

当地版支付宝运营受限

蚂蚁集团是全球领先的金融科技平台，而支付宝是蚂蚁核心业务之一。作为中国主要支付工具，它如今成长为一站式数码生活服务平台。

郏航表示，蚂蚁集团在东南亚的业务经历几次策略升级，包括从2013年开始，推广海外商家接受支付宝，让它成为中国游客出境游可以使用的移动支付工具。

约2015年，郏航加入蚂蚁集团，参与通过战略投资和技术赋能，与亚洲九个国家与地区的公司联手打造有如当地版“支付宝”的电子钱包。

这包括与泰国金融科技独角兽Ascend Money的TrueMoney、韩国Kakao旗下的Kakao Pay、菲律宾Mynt的GCash、印度尼西亚电子钱包DANA，以及与马来西亚联昌国际银行（CIMB）合资设立Touch 'n Go电子钱包等。

如今，这些电子钱包都是当地领先钱包，但主要用于当地，难以跨境使用。

郏航说：“东南亚往往被视为一个区域，但实际上东南亚有10多个国家，大多国家各有一套监管体系，有不同的规则和要求。所以，在这个碎片化市场中，不同的文化、监管、法律环境，一个本地钱包要想开拓跨境使用的业务成本和挑战都很高。”

数码化浪潮是蚂蚁“东风”

于是约2020年，蚂蚁推出Alipay+这个创新的全球跨境移动支付技术和营销解决方案，从“钱包时代”升级到全新的“解决方案时代”。

郏航表示，大多数本地电子钱包规模都不大，用户不得不在各种钱包之间切换，商家收款要准备多个收款码。Alipay+的核心，聚焦于搭建跨境解决方案，以标准接口“一通全通”，帮助本地商家只须集成一次，即可以接受Alipay+服务的全球各种电子钱包和数码支付。与此同时，消费者可通过他们熟悉的本地电子钱包，在支持Alipay+的商家享受到高效便捷的支付体验。

他认为，在这个创新解决方案框架下，无论是电子钱包、手机银行还是各类数码支付，都被视为Alipay+的合作对象，彼此不存在竞争关系，更多的是在这个数码解决方案中各司其职的问题。

目前支持Alipay+的线下商家超过100万家，主要为餐饮、旅游、酒店和零售等，它所覆盖的移动支付用户数量超过10亿亚洲消费者。

冠病疫情加快数码经济发展，各行业和消费者正积极转向数码化。郏航认为，数码化浪潮将驱动蚂蚁的移动支付业务，公司下来会借助这股浪潮继续扩大Alipay+支持商家，支援更多电子钱包商的跨境移动支付。

他说：“对我们来说，这个就是东风来了，就是机遇。”

蚂蚁数码银行致力于服务中小企业

除了对蚂蚁支付业务的国际化扮演重要角色，郏航也是蚂蚁取得本地数码银行执照的主要推手，因为当初就是他主张蚂蚁申请这张执照。

郏航毕业于清华大学计算机系，但毕业后参与过中国人民银行的数码化进程，也曾加入中国银联担任银联高管近10年，拥有丰富的支付和金融技术经验。

谈及申请执照决定，郏航说：“我觉得新加坡是理想的数码银行枢纽，因为它的监管环境开明，而且与区域金融市场紧密相连，数码银行业务可辐射到东南亚乃至全球金融枢纽。”

他表示，蚂蚁现有万里汇（WorldFirst）业务，数码银行开业以后，蚂蚁将能为中小企业提供更多数码金融服务，包括收款、支付、现金管理和外汇兑换等，形成一站式解决方案。

就像Alipay+跟本地电子钱包商开放合作的理念一样，郏航强调：“我们设立数码银行的目的是要支持助力中小企业发展，不是要跟本地银行竞争，有机会的话，我们愿意跟它们合作。”