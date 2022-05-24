《联合早报》经济讲座 陈企业博士6月5日探讨第四代领导班子挑战

新加坡第四代领导班子渐渐成形，他们面对的最严峻挑战是什么？本地有“三头大象”正在持续超重，这些不能视而不见的现象该如何应对？

即将来临的新加坡书展邀请新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授、新加坡太平洋经济合作委员会主席陈企业博士，为后疫情时代的新加坡经济把脉，探讨我国第四代领导班子会如何注入新气象和引领国家克服挑战。

这个经济讲座是为《联合早报》订户主办的专场活动，将在6月5日（星期日）早上10时至11时30分，于国家图书馆大厦16楼观景阁Pod举行。届时，陈博士将以《4G时代 经济前瞻》为题，针对新加坡面对的挑战和经济发展发表看法，并与读者交流。《联合早报》言论组主任叶鹏飞是讲座主持人。

陈博士接受本报访问时说：“年轻选民对政府的期望比以前高得多，尤其是在经济方面，跟年老一代不太一样。年老一代经历贫穷，要求较不高，满足于有组屋住、教育费负担得起、到小贩中心用餐，以及乘坐地铁巴士。这些比较容易满足，而且国家基本上都做得到。年轻一代看到的都是比较好的一面，因此会要求得更高。”

有鉴于此，陈博士认为，未来20年，我国政府面对的最严峻挑战将来自国内，多过于受到外部冲击。

“三头大象”不容忽视 政府须有正确政策加以抑制

他指出，贫富差距扩大、本土和外来劳动力失衡，以及社会阶层向上流动，是政府不容忽视的“三头大象”，必须落实对的政策加以抑制。

我国第四代领导团队于4月中推举财政部长黄循财为领军人物，确定了他作为总理接班人的地位。李显龙总理正着手处理内阁调整事宜，预计6月初宣布改组。这一代领导班子要如何凝聚国人，以新的社会契约引领国家，令人拭目以待。

陈博士也将在讲座上谈论新加坡的中长期经济趋势。他指出，我国经济增长源头如旅游业的发展受疫情阻碍，是时候重启引擎，提振中小企业和就业情况。

讲座座位有限，《联合早报》订户即日起可扫描以下QR码，或通过网站报名。

新加坡书展由新报业媒体信托属下的华文媒体集团主办。迈入第37届的新加坡书展于6月4日至12日举行，以“新起点”为主题，寓意书展在新地点重新出发。

本届书展结合线上线下的形式推出一系列活动，除了作家分享会和讲座，也有义工和作者给孩童讲故事、历史文化导览，以及儿童与成人工作坊等。这也是书展自冠病疫情暴发以来，首次恢复实体展销和节目。

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