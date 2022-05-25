证投会吁华丰股份尽快遵循合规通知

新加坡证券投资者协会（SIAS）呼吁华丰股份（Hwa Hong）尽快遵循新交所监管公司（SGX RegCo）的指示。

华丰股份是在本月初接获新交所监管公司的合规通知（Notice of Compliance）。

协会周三（5月25日）表示，华丰股份董事会最近的发展令人担忧，导致董事会被某些关系密切的家族成员和大股东控制，独立董事兼主席因为“对选出和委任两名新独立董事的过程与某些董事会成员意见不合”而辞职，使事情更加复杂，董事会已无独立董事。新交所监管公司的合规通知的指示因此包括要求董事会委任独立机构进行审查。

协会指出，华丰股份基于他们已选出两名独立董事而认为“业务照常”，但协会呼吁董事会进一步努力确保股东利益获得保障，尤其是小股东的利益。

协会认为，为了确保良好的公司治理和独立性，新交所监管公司的合规通知应在被任命的独立董事审查独立财务顾问的建议之前尽早完成。它问：“如果没有这种独立审查，被任命的独立董事将如何保持自己的高水平的独立性？”

董事会还应该回答一些问题：为什么财务顾问是公司委任而不是进行审查的独立机构？两名独立董事何时将被委任？何时委任独立机构进行审查？公司在过去两年是否探讨过其他战略选择？

协会认为，将上任的独立董事应该避开，直到独立审查工作完成为止。

鉴于华丰股份已收到私有化全面收购献议，协会呼吁董事会在委任独立财务顾问就私有化收购献议提供意见之前，尽快遵守新交所监管公司的合规通知。