大华银行 United Overseas Bank

本栏于今年1月1日曾论及这只股票截至去年11月30日已经下探25.47元，由于跌势甚急，造成介于26.93元与27.11元出现缺口。12月17日股价回升至27.18元，遂将此缺口填补。当时股价为27.00元左右。1月4日股价跳空升试27.60元，同时在介于27.11元与26.93元留下缺口。7日股价再接再厉骤升至28.43元，又在介于27.88元与27.70元留下缺口，1月10日股价更进一步上升至29.20元，遂在介于28.53元与28.29元留下缺口，过后继续上升。2月3日股价再度跳空直奔31.27元，随即在介于30.75元与29.96元留下缺口。2月17日股价升抵33.33元的历史高点，遂迅速回落。3月9日股价已经下跌至28.20元，不但将上述第四及第三个缺口填补，并于当天以“主要转向”信号止跌回升。3月17日股价上升至32.62元完成上图中“双峰形”中的第二峰。截至5月12日，股价已经跌穿位于28.20元的颈线下探28.08元。短期回扯，股价当向上填补介于30.50元与30.56元及介于30.94元与31.13元的缺口后，重返跌势。