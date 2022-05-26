跳出传统思维老品牌换新装再出发

经商环境尤其在冠病疫情暴发后的变革速度加快，传统企业若要与时并进，就得跳出传统思维，接纳新的商业模式。

为了能够走更长远的路，本地传统企业通过采取创新、数码化、全球化扩张等举措来跟上全球步伐，不断接受时代的考验。

经过漫漫岁月的考验，本地传统企业稳占市场一席之地，但若要走得远，就必须摆脱传统的商业模式。东兴饼家第四代传人方慧明加入家族生意以来，除了成功发扬传统糕点文化，她还赢得了两名姑姑的信任，为老品牌注入新生气，不畏时代变迁继续走下去。

东兴饼家在本地拥有87年历史，从一辆提供茶水的流动手推车起家，从最初的巴西班让迁至牛车水，后来慢慢发展出店面售卖传统饼食。东兴在新加坡仅有两间店面，一间在牛车水，另一间在裕廊坊。

方慧明约10年前全职加入东兴，目前与她的两个姑姑一起经营。方慧明接受《联合早报》访问时说：“刚开始接手的三到四年并不容易，需要时间适应和了解东兴的运作，而且还必须赢得姑姑和员工们的信任，毕竟他们待在东兴的时间比我久。”

为了能够走更长远的路，以及顺应新的消费趋势，方慧明想要为东兴重塑品牌和打造新的形象，以扩大客户群和吸引更多年轻人光顾。“那时，我向姑姑提出重塑品牌的建议时，她并没有马上点头说好，也是观察大概三年后才同意执行这项计划。她得评估我能否胜任这份工作，而不是纸上谈兵而已。”

获得姑姑们的首肯后，方慧明便快马加鞭建立新的团队，花了半年时间四处网罗具有创造力和创新能力的人才。她聘请了一组专业人士来重新设计产品的包装，其中一名姑姑难以接受全新的包装设计，因为她呕心沥血的作品被抹杀了。

方慧明并没有气馁，因为她相信时间会证明一切。她说：“产品以新面貌出街后，公司的销量有所提升，也有越来越多人认识我们的品牌。那时，我姑姑看到成果后，才心服口服。”

配合重塑品牌的计划，公司也积极推进创新和数码化。它们通过面簿、Instagram和小红书等社交媒体平台接触更多不同的受众。

方慧明说：“五年前，我们大部分的客户都是40岁以上，他们一般都是退休人士，依靠儿女给的家用来维持生计，所以在花钱方面会更谨慎。如今，我们更多客户都是年轻的千禧一代以及Z世代。”

年长的客户来光顾时，他们一般会说：“哎哟，你知道吗？我吃你们的蛋挞那么多年，价格已经从原本的0.5元涨到2.2元了耶。”

方慧明解释，为了应对通货膨胀和人力资源成本高涨，公司不得不调高产品的售价。鸡蛋今年来就已经大涨三倍，油价也受俄乌战争波及而大涨，影响了消费者的情绪以及业务成本。

“做生意就是这样，有时一帆风顺，有时就挫折重重。”

随着边境开放以及防疫措施放宽，公司的销售逐渐复苏。除了冠病阻断措施期间，这两年的表现都蛮稳定，佳节、婚礼旺季、华人农历新年期间的需求也都稳定。

不过，今年初的销售则受外部因素影响而急剧放缓。方慧明说：“这不只是发生在我们身上，我们也留意到一些供应商的营运环境比较淡静，员工几乎都不怎么忙碌，这可能是因为那时奥密克戎暴发，打击消费者的情绪，另一原因是乌克兰和俄罗斯的战争促使油价大涨。”

此外，马国去年12月发生自2014年以来最严重的水灾，差点影响了在农历新年期间的年糕销售。东兴用来制作年糕的香蕉叶从马国进口，当地香蕉种植园受到水灾的影响，所以生产年糕的计划也就延误了。

以纪念品形式分销产品 借助人脉海外发扬品牌

为了提高品牌在国内外的声誉，向来专注做店面生意的本地老字号东兴饼家，计划以纪念品的形式，于今年圣诞节前开始在本地分销产品，随后才借助政府机构或旅游局的人脉，把产品推广到海外市场。

方慧明指出，目前有一系列产品待分销出去，下来会进一步多元化和扩大这个产品组合。

“我们不可能只卖几种产品，分销出去的产品组合一定要够大，才能够吸引消费者的目光。”

她表示，本地的中央厨房会处理分销产品的订单，不会另外在海外开设生产线，以维持产品的高品质，进而增强客户的信心。

“我们计划在旅客流量较多的地方分销产品。我们已经有了产品，只是需要再找找看合适的地点或品牌，才能开始着手投入分销业务。”

“其实，之前有几名本地业者找我们谈合作，但价格被压到很低，就是一般上向工厂开的价钱，所以我们还在寻找潜在合作伙伴，继续跟他们协商。”

方慧明指出，新加坡旅游局（STB）好几年前推出一项计划，让企业以纪念品的形式把产品分销出去，东兴是当局接洽的其中一家中小企业。

“当局提供的津贴相当诱人，可惜当时还没准备好执行这项计划，因为我们还没重塑传统古老的品牌，投入分销业务的时机未成熟。”

维持产品质量 暂没计划扩大店面生意

虽然东兴目前积极投入分销业务，但并没有计划再进一步扩大店面生意。

方慧明认为，新加坡市场很小，没有必要开太多分店，否则很难维持产品的质量，而且公司团队和厨房不大。东兴目前仅有少于30名员工。

她说，一些员工已年迈，一些则打算换一个工作环境，寻求新的发展机会。“为了解决这个人手短缺问题，我们最近不得不开始聘请实习生。”

“我现在好比是公司里的替补队员，如果前台缺人手，我就得去支援。同样的，如果厨房不够人，我也得去帮忙。所以我不可能又要分身到其他店面去帮忙。”

接下来，除了把店面和分销生意做好以外，方慧明也希望能够继续发扬传统糕点文化，让更多年轻人透过食物了解华人的习俗和文化。

（三之一）