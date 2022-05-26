我国首季经济增长3.7% 全年料处于3%至5%预测低端

俄罗斯和乌克兰战争及中国冠病疫情导致全球供应链持续受干扰，外部经济环境恶化，我国经济今年全年增长料处于官方预测范围的低端。

贸工部昨天（5月25日）公布我国今年第一季经济调查报告，维持今年经济增长3％至5％的预期，但同时强调全年增长如今较可能处于这个预测区间的下半部。

报告指出，因俄乌战争以及中国为抑制冠病疫情而实施的封控措施，全球供应链受干扰的情况更严重也更持久，造成的经济冲击比预期严重。

贸工部评估：“与三个月前相比，新加坡经济的外部需求前景已经减弱。与此同时，全球经济的下行风险仍然很大。”

根据最新经济调查报告，我国第一季经济增长同比上扬3.7％，优于官方上个月预估的3.4％，不过低于去年第四季的6.1％增幅。

经季节性调整，第一季经济环比增长0.7％，也比前一季的2.3％增长低。

昨天在记者会上，贸工部常任秘书林明亮指出，外部经济环境已进一步恶化，部分原因是俄乌冲突对能源、食品和其他大宗商品的供应形成干扰，进而导致全球通胀压力上扬。另一方面，中国为控制国内疫情而实施严格措施，可能会拖累它的经济，造成全球供应瓶颈。

周一发布的最新数据显示，我国核心通货膨胀率在4月份升至3.3％，创10年最高。新加坡金融管理局上月才收紧新元政策，是去年10月以来连续第三次收紧。

林明亮说：“全球供应中断情况比早前预期的更严重和持久，可能持续到今年底。这会导致生产受限，抑制一些外部经济体的增长，影响幅度超出我们先前预测。”

电子及零售业增长前景改善

不过他也指出，一些行业的增长前景有所改善。首先，电子业在全球强劲需求推动下，扩张比先前预测更迅速。其次，我国实行简化的疫苗接种者旅游框架（Vaccinated Travel Framework）和放宽边境限制，将带动专业服务领域增长以及航空与旅游相关领域复苏。

边境限制放宽也将支持面向消费者的领域如零售业和餐饮业等，加快复苏步伐，同时缓解建筑业等依赖外来员工的领域的劳动力短缺问题。

综合上行因素和下行风险，林明亮认为全年经济增长3％至5％的预测范围“适当及合理”，但强调会继续密切留意一切下行风险。

星展集团经济师谢光威表示，第一季经济表现大致符合他的预期，显示在外部阻力增加的情况下，经济增长势头有所放缓，包括制造业连续四个季度扩张后首次环比萎缩。

他说：“这或许是经济迈向正常化的一部分，但下行风险已出现，并可能对主要复苏引擎带来进一步影响。”