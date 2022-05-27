经四个月低潮 外国买家重回新私宅市场

合登房产集团研究主管李思德指出，地缘政治的不确定因素促使国际资金流向本地房地产，外国买家上个月买下的单位占当月总销量9％，是自2020年1月以来的最高比率。

经历四个月低潮后，外国买家回流新私宅市场，今年4月共买入58个单位，显著高于首季每月平均的25个单位。分析师指出，新加坡在市场动荡中被视为避风港，加上本地房地产市场稳定，是吸引外国买家的关键因素。

合登房产集团（Huttons）研究主管李思德指出，地缘政治的不确定因素促使国际资金流向本地房地产，外国买家上个月买下的单位占当月总销量9％，是自2020年1月以来的最高比率。

橙易产业（OrangeTee & Tie）整理的数据显示，外国买家去年全年每月平均在本地买入45个新私宅，11月份买进78个，为单月最高。

去年12月中政府推出新一轮房地产降温措施，将外国买家的额外买方印花税（ABSD）从20％调高至30％，外国买家在那个月到今年3月每月只买进20多个新私宅，但在4月份显著回温。

对此，李思德表示，外国买家的预算其实并没有改变，当中一些反而还提高预算。

例如，新私宅市场上个月的大宗交易包括外国买家买下位于那森路的豪宅项目“兰心居”（Les Maisons Nassim）的两个单位，成交价4900万元和4600万元。

外国买家今年首四个月购134个单位同比少30％

综合今年首四个月，外国买家共买下134个单位，仍比去年同期少了约30％。

从地区来看，代表高档私宅的核心中央区（CCR）最受外国买家欢迎，占整体销量47％，其他中央区（RCR）的中档私宅和中央区以外（OCR）的大众化私宅分别占44％和9％。

博纳产业（Propnex）总裁依斯迈（Ismail Gafoor）接受《联合早报》访问时说，外国买家今年买气相对减弱，是因为“整体新私宅销售低迷，以及项目推出有限。”

尽管如此，他发现外国买家占今年首四个月私宅销量达5.5％，高于去年同期4.1％，当中高档私宅的占比从去年同期的6.1％提高至今年11.4％。

依斯迈认为，俄乌战争引发地缘政治紧张局面，加上中国采取严厉封控措施带来不确定因素，被视为避风港的新加坡对外国买家更具吸引力。

随着我国经济复苏和迈向与冠病共存，橙易产业研究与咨询部总监孙燕清指出，这让新加坡比其他国家更占上风，有助增强投资者的信心，将资金长期存放在本地。

地点优异高档私宅最受外国买家欢迎

尽管本地房价节节攀升，但她发现其他发达城市的房价也同样在上涨，“基于本地市场稳定，以及我们的房地产质量、长期投资回报等诸多正面因素，本地房地产依旧深受国际投资者的青睐。”

分析师指出，高档私宅最受外国买家欢迎，包括里峇峇利一带的The Avenir和瑞雅嘉苑（Riviere），以及靠近东海岸的Meyerhouse。依斯迈说，上述项目位于投资者和外国人喜爱的传统地点，交通便利，也相对靠近市中心和设施。

孙燕清注意到，本地私宅依旧最受中国买家青睐，他们今年首四个月买下70个单位，其次为马来西亚、美国、印度尼西亚和印度的买家，情况与去年相似。

李思德预期，全球局势不稳定将推动更多外国买家投资本地房地产，外国买家预料可占今年整体私宅销量约5％，与疫情暴发之前差不多。