泛港控股 Pan Hong Property group

这只股票自从2015年2月16日下试0.005元，并于每周一杆图以“转向”信号止跌回升，同时以三大波向上回扯，其中A大波又具三波走势。2018年8月6日股价上升至0.12元，随即于每月一杆图以“主要转向”信号完成了（a）波，旋出现回扯。2019年5月16日股价下跌至0.06元，又于每月一杆图以“主要转向”信号结束了（b）波，遂进入（c）波升势。2020年元年21日股价上升至0.132元，且于每周一杆图以“主要转向”信号完成了（c）波，过后又于每月一杆图以“主要转向”信号为A大波画下句号。2020年3月19日股价下探0.066元并结束了B大波，接着持续回升。2021年6月15日股价上升至0.275元完成了C大波，遂进入跌势，截至今年元月20日股价已经下跌至0.135元。由于股价自上述的2018年8月6日，上升至2021年6月15日的0.275元，期间，每月一杆图中的“动力”信号却从正号界域的15.1968下降至3.28330处，意味着股价的升势已经结束，一旦穿下位于0.066元的支撑点，当有骤跌。