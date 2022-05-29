基于东南亚年轻的人口结构、强劲的经济增长、快速的数码化进程，相信这将带来消费转型和数码服务渗透率提升。

东南亚正进入黄金10年。目前，东南亚人口超过6亿5000万。截至2021年，30岁以下年轻人占比超过50％，互联网普及率高达75％。

此外，东南亚六国1990年起的国内生产总值（GDP）复合年均增长率超过8％，经济增速强劲。根据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的《2021年东南亚数码经济报告》，我们预计东南亚数码经济规模将由2021年的1490亿美元（2050亿新元）增长至2025年的2940亿美元，复合年均增长率31％。

五类数码服务前景可期

基于东南亚年轻的人口结构、强劲的经济增长、快速的数码化进程，相信这将带来消费转型和数码服务渗透率提升。我们看好东南亚数码经济行业的长期发展前景，并认为五类数码服务的前景可期，即电子商务、网约车、外卖、数码娱乐，以及数码金融服务。

作为数码经济重要组成部分，电子商务已成为东南亚增速最快的数码服务之一，2021年东南亚六国（印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾、越南、泰国）的电子商务市场规模增至1200亿美元。

东南亚电商 市场渗透率仍相对低

据CEIC数据，东南亚六国总人口5亿9000万人，零售市场达9700亿美元，我们预计东南亚六国的电子商务市场具有广阔的增长空间。2025年东南亚六国电子商务商品交易总额（GMV）将达到2330亿美元，对应2019年（疫情前）和2021年复合年增长率分别为35％和18％。不过，与其他电商发达市场相比，东南亚电商渗透率仍相对较低。

冠病疫情之前，网约车服务也曾是东南亚六国最受欢迎的数码服务之一，2019年GMV达到80亿美元，仅次于电子商务。尽管冠病疫情防控措施对网约车服务带来了负面影响，导致GMV在2020年和2021年分别下降至40亿和60亿美元，但一旦疫情消退，预计网约车市场将随着出行恢复而复苏，2025年GMV或将达到190亿美元。

不同于电子商务和网约车服务，对东南亚来讲，外卖则相对是一个新兴行业。受冠病疫情、家庭收入增加和生活方式改变的推动，外卖将成为一种趋势，预计东南亚六国外卖行业具有更大的上升空间。

杂货外卖将成为 外卖平台重要业务

《2021年东南亚电子商务经济：兴盛的20年代——东南亚数码10年》报告显示，2025年东南亚六国外卖市场预计将达到230亿美元，对应2019年（疫情前）和2021年复合年增长率分别为29％和18％。其中，杂货外卖将成为外卖平台的下一个重要业务方向。

娱乐方面，随着用户在移动设备上花费的时间越来越多，东南亚已经从以电脑为中心的社会转变为移动设备先行的社会，这一趋势催生了新一代网游玩家。预计未来，手游将继续以更快速度增长。

东南亚部分社群 只获得有限金融服务

根据《东南亚游戏市场——增长、趋势和预测（2020-2025）》报告，2025年东南亚六国网游市场预计增长到75亿美元，复合年增长率为8.5％。

我们注意到，目前东南亚有相当一部分社群，只能获得有限的金融服务。根据谷歌、淡马锡和贝恩的报告，东南亚六国超过一半的人口没有银行账户，无法使用银行账户和基本金融服务，其中25％的人银行账户不足，这部分人有银行账户，但是获得信贷、投资和保险服务的机会有限。

而数码金融服务在增加融资渠道、降低成本和提高便利性方面发挥着重要作用，特别是对于得不到充分银行服务的社群（包括无银行账户和缺乏银行服务）。

电子商务公司提供 “先买后付”模式仍受欢迎

东南亚新兴的数码金融服务行业，正处于快速发展的早期阶段，数码金融服务商正不断推出创新产品，以增加消费者获得金融服务的机会。随着电子商务、网约车服务和外卖服务行业的增长，预计2025年东南亚通过电子钱包的数码支付额将达到1380亿美元。

考虑到信用卡持有率低和未享受到充分银行服务的人口众多，消费信贷的需求将会十分强劲。Shopee、Grab、Tokopedia等互联网公司提供数码借贷作为辅助服务，有助于推动和优化核心服务的渗透和购买频率。此外，电子商务公司提供的“先买后付”模式依然受到欢迎，消费贷款余额将从2021年的330亿美元增至2025年的920亿美元，复合年增长率31％。

综上所述，我们看好东南亚数码化进程，特别是在日常生活中越不可或缺，变革性越强的数码服务，增长潜力更加强劲。

（作者是中金公司研究部执行总经理）