海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（23日）曾论及指数当填补介于3251.31点与3275.07点及介于3305.72点与3343.57点间的缺口。不过，一旦跌穿3128.06的支撑点，一个“双峰形”就应运而生，若以此“双峰形”的高，计自上述的支撑点，可测得基本目标为2789.89点。当时指数为3240.58点左右。见报当天指数一度升试3251.61点，仅略微填补上述第一个缺口，就于当天以“转向”信号回落，24日指数下跌至3195.04点，遂将介于3210.75点与3190.71点间缺口的一部分填补，25日指数更下探3172.19点，终于将此缺口全予填补。26日指数跳空直试3217.88点，又于升势特急，旋在介于3201.05点与3179.58点间留下缺口。27日指数骤然升试3233.73点，同时在介于3218.72点与3209.18点间留下缺口。估计指数填补上述第一个缺口将是近在眉睫，过后当向下填补上述第五及第四个缺口。实际上，指数从2021年4月30日的3218.27点上升至今年2月18日的3466.23点，期间其每周一杆图中的“动力”信号却从0.72097下降至0.23975处，随时会跌穿“中性线”而进入负号界域；迄时当带领指数朝上述的基本目标前进。