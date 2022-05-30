吉宝企业总裁卢振华：可持续发展是商机来源

吉宝企业（Keppel Corp）积极拓展可持续发展商机，总裁卢振华认为，可持续发展不是企业成本，而是商机来源。

为了支持2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030），吉宝企业正在探索进口可再生能源、开发电动汽车充电基础设施以及区域供冷服务（district cooling services）。

吉宝周一（5月30日）发布2021年度可持续发展报告。吉宝企业总裁卢振华指出，集团也在研究其他低碳解决方案，例如碳捕获、利用与封存（Carbon capture, utilisation and storage），以及开发新能源价值链，如绿色氨气和氢气，以满足全球对清洁能源不断增长的需求。

卢振华说：“我们一向认为可持续发展不是一种成本，或仅仅是企业社会责任，而是商机来源。吉宝长期以来一直参与提供解决方案，推动可持续发展。”

“我们正在扩大集团在可再生能源、清洁能源、去碳化、环境解决方案和可持续城市重建等领域的足迹。”

卢振华认为，国际社会应对气候变化的势头不断增强，许多国家和企业做出了净零承诺，吉宝在这些领域看到了许多机会，也拥有很好的专业能力和记录。

借助集团在城市和基础设施开发以及浮动结构方面的技术，吉宝还在探索更绿色的解决方案，例如节能浮动数据中心园区，以及可因应气候变化的近岸城市开发，或“浮动城市”，以解决海平面上升的影响。

截至2021年底，集团宣布了总容量为1.1吉瓦（GW）的再生能源项目。集团的目标是在2030年以前，将可再生能源资产组合扩大至7吉瓦。