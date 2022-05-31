国大预估数据：我国4月非有地私宅转售价上扬1.2％

政府大幅度开放边境，经济前景利好，我国非有地私宅转售价在4月环比上扬1.2％，显著高于前一个月的0.2％，是去年9月以来的最大涨幅。

分析师指出，政府在4月底进一步放宽安全管理措施，经济活动恢复料提振买家情绪，私宅转售市场预料可在5月份保持现有行情。

根据新加坡国立大学房地产与城市研究院（IREUS）昨天公布的4月份房地产价格指数（NUS SRPI）预估数据，整体转售价格指数增加1.2％至168。

各区私宅当中，非中央区转售价涨幅最大，环比上扬1.6％，也是去年9月以来的最大涨幅。中央区私宅转售价格（不包括小型公寓）上涨0.6％，小型公寓转售价则上升1％。

分析：5月非有地私宅转售价可维持现有水平

IREUS下调3月份的数据，转售价从原本预估上涨0.4％，调低至上升0.2％。

修正后的中央区价格涨幅缩小，从原本预估上涨0.6％减至0.4％。非中央区价格也从原本预估上涨0.3％调低至0.1％涨幅。小型公寓转售价则从原本的持平，下调至0.1％跌幅。

房地产分析师王伽胜指出，非中央区转售价劲扬1.6％，反映出郊区公寓的买气强劲，尤其对需居家办公的买家来说，大型郊区公寓具成本效益。

Altitude Real Estate主要执行员林金财受访时说：“政府去年底推出的房地产降温措施，并没有影响那些长期规划买房的年轻夫妇、组屋提升者以及不受额外买方印花税影响的新加坡人或永久居民，这带动非有地私宅转售价在4月份上涨。”

“再来，我国政府逐渐开放边境和放宽防疫措施后，各行业开始聘请更多人手来应付积压需求，这也提振了买家的情绪。”

排除政府再度收紧冠病防疫措施以及推出更多房地产降温措施等难以预见的负面因素，林金财认为，5月非有地私宅转售价可维持在现有水平。

王伽胜则说，降温措施促使买家对价格更加敏感，发展商的新私宅项目销售或会受影响，转售公寓则将从中受惠，因为转售公寓通常不比新私宅昂贵，有助买家应对总偿债比率（TDSR）收紧的政策。