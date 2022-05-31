凯德投资承诺 2050年实现净零目标

凯德投资（CapitaLand Investment）提高可持续发展承诺，目标是在2050年实现净零。

凯德投资将减少温室气体的直接和间接排放量，并承诺2030年的排放量将比2019年大幅降低，目标从此前的减少28％提高到减少46％。

凯德投资是在周二（5月31日）发布的2021年全球可持续发展报告中，做出净零承诺。

为实现目标，凯德投资计划通过创新建筑设计和工程方案减少能耗并提高能源效率。集团将升级主要建筑管理系统，以降低工地用电量，同时，增加可再生能源的使用。

根据报告，集团通过减少碳排放和降低能源使用，累计节约了3亿2000万元水电费。

作为为数不多的拥有“科学碳目标倡议”（Science Based Targets initiative）批准的本地公司，凯德投资将可持续发展目标融入企业发展理念。

集团首席执行官李志勤说，凯德投资不仅有责任为新加坡的碳排放净零目标做出贡献，还要将集团在全球各地的业务向低碳企业转型。凯德投资会继续定期报告集团可持续发展的成绩，以实现2050年的净零目标。

集团首席可持续发展官梁静仪说，在实现净零目标的过程中，凯德投资将环境、社会及公司治理（ESG）因素与2030年可持续发展目标一起纳入集团的投资和运营规划。为此，集团创建了可持续发展回报指标，衡量通过可持续发展创造的价值，其中包括节省贷款利息和节约水电费。节省的利息将连同5000万元的凯德创新基金一起，作为集团鼓励和支持可持续发展创新的资金。

此外，集团高管的薪酬也与可持续发展的绩效挂钩。