城市发展 City Developments

本栏于今年3月25日曾论及这只股票将升逾7.53元，并可能升试7.98元的阻力线以完成C波后，重返跌势。当时股价为7.44元左右，果然，股价于见报当天跳空上升至7.79元，突破上述7.53元的价位，同时在介于7.65元与7.62元间留下缺口。28日股价再度跳空升试7.84元，同时在介于7.77元与7.75元间留下缺口。3月31日股价一度升试8.00元，升逾上述位于7.98元的阻力线。4月5日股价再度跳空上升至8.29元，同时在介于8.02元与7.98元间留下缺口。6日股价一度升试8.31元，却于当天以“转向”信号进入调整。4月11日股价下调至8.04元，并于当天以“转向”信号重返升势。4月28日股价终于上升至8.75元，无奈力不从心，竟于5月4日跳空直试8.01元，造成介于8.29元与8.53元间出现一个大缺口。截至5月12日股价已经下探7.67元，遂将上述第三及第二个缺口填补。由于每月一杆图中的“动力”信号已经上升至负号界域的0.51463，随时有可能穿上“中性线”进入正号界域；迄时股价当尝试填补介于9.24元与9.47元的缺口了。